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Під час атаки на Україну кілька ворожих ракет впали на території РФ: росіяни звинуватили НЛО

16 грудня 2022, 16:45
Росіяни заявили, що фрагменти "невідомих літальних об'єктів" виявили у Волгоградській області.
Під час атаки на Україну кілька ворожих ракет впали на території РФ: росіяни звинуватили НЛО
На території російської Волгоградської області упали кілька ракет / Міноборони РФ

Під час масованої ракетної атаки на Україну, яку армія РФ влаштувала у п'ятницю, 16 грудня, на території російської Волгоградської області упали кілька ракет.

Як повідомляє місцевий сайт v1.ru, фрагменти "невідомих літальних об'єктів" виявили у Єланському районі. Деякі уламки знайшли у полі, інші пошкодили споруди місцевих мешканців.

"Це жах, тут усі дерева позносило. Тут якісь трубки і плати валяються. Ще якісь частини. Он вона, мабуть, зверху почала падати, але дерева там не зачепила", - каже один із очевидців.

Повідомляється, що інцидент стався поблизу села Дубового. Голова Дубівського сільського поселення Олексій Голєв заявив: "Сталося це близько 9 ранку. Щось упало в полях, а щось – на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено один сарай. Що це за уламки, встановити поки що не вдалося. Місцевість оточена, ми чекаємо військових".

Він також заявив, що в результаті інциденту ніхто не постраждав і не завдано шкоди соціально значимій інфраструктурі.

Зазначимо, що російська армія з Волгоградського напряму здійснює ракетні удари по Україні.

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та низці областей держави відбулися вибухи. Частково це було спрацювання протиповітряної оборони, проте у деяких місцях повідомлялося про прильоти по енергетичних об’єктах.

У Кривому Розі ракета влучила у житловий будинок. Внаслідок цього загинули дві людини, ще шестеро отримали травми, серед них троє дітей. Під завалами можуть перебувати дві людини, з них одна дитина.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної і технічної води.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав кількість ракет, які випустила РФ по Україні. За його словами, загалом було випущено по об’єктам критичної інфраструктури України 76 ракет. З них 72 крилатих (Х-101, "Калібр", Х-22) та 4 керованих авіаційних ракети (Х-59/Х-31П).

"Силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищено 60 ворожих ракет. Ракетний терор і зухвалі спроби противника пробити протиповітряну оборону Києва не змусять нас скласти зброю", - наголосив Залужний.

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