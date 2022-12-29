Після ракетного удару в Києві без світла 40% споживачів - Кличко

У столиці України 40% споживачів залишилися тимчасово без електропостачання після ранкового підлого удару російських окупантів. Про це київський градоначальник Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
"40% споживачів столиці після ракетної атаки – без світла. У зв'язку з необхідними заходами безпеки, прийнятими енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання. Тепло і воду місто подає в штатному режимі. Крім будинків, де немає енергопостачання, від якого залежить робота котелень", − йдеться в тексті.
Ракетний удар РФ
Нагадаємо, масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні в четвер з раннього ранку, 29 грудня.
Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebok.
Уточнюється, що окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.
Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі. Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, в результаті ранкової атаки ворога постраждали 3 людини, серед них 14-річна дівчинка.
Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
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