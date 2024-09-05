'Будь-яка територія РФ - не в безпеці': головне з інтервʼю Зеленського NBC News

У новому інтервʼю NBC News Зеленський розповів про хід Курської операції та пояснив її причини.

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Про Курськ, дефіцит озброєння та удари по РФ - головне з інтервʼю Зеленського NBC News / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, instagram.com/libkos

Поки російський диктатор Володимир Путін намагається усадити Україну за стіл переговорів буцімто зразка "Стамбула-2022", український президент Володимир Зеленський сподівається закінчити цю війну на умовах ЗСУ — з урахуванням обміну захопленими територіями.

Про це і не тільки президент розповів у новому інтервʼю NBC News.

Варто зауважити, що нову розмову з західними ЗМІ українська влада записувала на тлі триваючих терористичних атак Кремля на цивільне населення, зокрема ідеться про удар по Полтаві 3 вересня, та безуспішних закликів Заходу дозволити ЗСУ бити далекобійним озброєнням углиб Росії.

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Про удар РФ по Полтавському військовому інституту

Атака на Полтавський військовий інститут у вівторок, 3 вересня, була ворогом чітко прорахованою, заявив в інтервʼю NBC News президент Володимир Зеленський.

Російська "балістика" летіла всього три хвилини. Багато хто загинув якраз під час спуску у бомбосховище.

"Ще одна трагедія в Україні. І це факт. Вони вдарили, це був ракетний удар, прорахований удар. Ракета летіла десь близько 3 хвилин. Тому люди не встигли спуститися в бомбосховище. І зараз вважається, що багато з них поранені або вбиті були саме в момент їх спуску в бомбосховище", - сказав він.

Люди, додав президент, відреагували достатньо швидко, проте часу сховатися у них не було.

План перемоги від Зеленського і "Путіну Курськ не потрібен"

Зеленський наголосив, що частина взятих під контроль районів Курської області повинні будуть увійти у так званий план перемоги, який буде представлено Вашингтону і складатиметься з пʼяти пунктів, щоб остаточно закінчити війну.

При цьому Зеленський додав, що "Путіну байдуже, що буде з Курськом чи Донбасом", у нього є лише одна ціль — продовжувати війну.

"Він не думає, що буде з Курщиною, а його суспільство стало думати, що Путін не такий вже і міцний… Будь-яка їхня територія — не у безпеці. Якщо вони принесли до нас війну, ми будемо повертати війну на їхню територію", — відповів глава держави.

"В один з моментів застосування артилерії було 1 до 12"

В один з моментів затримок у постачаннях озброєння Росія мала перевагу в артилерії 1 до 12. Курська операція дозволила відтягнути сили РФ.

Зеленський зауважив, що саме від поставок американського озброєння залежатиме утримання захоплених районів Курської області.

Водночас обіцяні поставки американського озброєння від Конгресу усе ще поки "на папері".

"На Покровському напрямку зараз дуже складно, але удари не 1 до 12, а 1 до 3. Ви розумієте різницю? Чи у нас збільшилась кількість зброї? Ні. Чи у них зменшилась? Так! Бо перетягнуті ті, чи інші сили і ті, чи інші засоби", - зазначив Зеленський.

ЗСУ у Курській області / Фото: instagram.com/libkos

"Ми знищимо десяток їхніх аеродромів"

Зеленський окремо розповів, що спілкувався зі США та іншими країнами Заходу щодо можливості застосування ЗСУ по цілях Росії принаймні тієї далекобійної зброї, яку України вже використовувала для ударів по окупантах у Криму.

Удари по аеродромах Росії скоротили би кількість використання авіабомб по містах до "сотень".

"Принаймні дайте нам поки що використовувати цю зброю, яку ми використовували в окупованому Криму. Дайте! Ми знищимо десяток їхніх аеродромів — і вже вони будуть менше використовувати цих бомб. Тоді йшлося би не про тисячі а про сотні (бомб, які РФ матиме можливість скидати на міста, - Главред)", - пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що за період, поки Захід вагається, Росія, перестраховуючись, вже будує аеродроми в інших місцях на більших відстанях.

Що відомо про NBC News? NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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