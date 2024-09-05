УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Будь-яка територія РФ - не в безпеці": головне з інтервʼю Зеленського NBC News

Яна Ставська
5 вересня 2024, 14:44
119
У новому інтервʼю NBC News Зеленський розповів про хід Курської операції та пояснив її причини.
'Будь-яка територія РФ - не в безпеці': головне з інтервʼю Зеленського NBC News
Про Курськ, дефіцит озброєння та удари по РФ - головне з інтервʼю Зеленського NBC News / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, instagram.com/libkos

Поки російський диктатор Володимир Путін намагається усадити Україну за стіл переговорів буцімто зразка "Стамбула-2022", український президент Володимир Зеленський сподівається закінчити цю війну на умовах ЗСУ — з урахуванням обміну захопленими територіями.

Про це і не тільки президент розповів у новому інтервʼю NBC News.

Варто зауважити, що нову розмову з західними ЗМІ українська влада записувала на тлі триваючих терористичних атак Кремля на цивільне населення, зокрема ідеться про удар по Полтаві 3 вересня, та безуспішних закликів Заходу дозволити ЗСУ бити далекобійним озброєнням углиб Росії.

відео дня

Про удар РФ по Полтавському військовому інституту

Атака на Полтавський військовий інститут у вівторок, 3 вересня, була ворогом чітко прорахованою, заявив в інтервʼю NBC News президент Володимир Зеленський.

Російська "балістика" летіла всього три хвилини. Багато хто загинув якраз під час спуску у бомбосховище.

"Ще одна трагедія в Україні. І це факт. Вони вдарили, це був ракетний удар, прорахований удар. Ракета летіла десь близько 3 хвилин. Тому люди не встигли спуститися в бомбосховище. І зараз вважається, що багато з них поранені або вбиті були саме в момент їх спуску в бомбосховище", - сказав він.

Люди, додав президент, відреагували достатньо швидко, проте часу сховатися у них не було.

План перемоги від Зеленського і "Путіну Курськ не потрібен"

Зеленський наголосив, що частина взятих під контроль районів Курської області повинні будуть увійти у так званий план перемоги, який буде представлено Вашингтону і складатиметься з пʼяти пунктів, щоб остаточно закінчити війну.

При цьому Зеленський додав, що "Путіну байдуже, що буде з Курськом чи Донбасом", у нього є лише одна ціль — продовжувати війну.

"Він не думає, що буде з Курщиною, а його суспільство стало думати, що Путін не такий вже і міцний… Будь-яка їхня територія — не у безпеці. Якщо вони принесли до нас війну, ми будемо повертати війну на їхню територію", — відповів глава держави.

"В один з моментів застосування артилерії було 1 до 12"

В один з моментів затримок у постачаннях озброєння Росія мала перевагу в артилерії 1 до 12. Курська операція дозволила відтягнути сили РФ.

Зеленський зауважив, що саме від поставок американського озброєння залежатиме утримання захоплених районів Курської області.

Водночас обіцяні поставки американського озброєння від Конгресу усе ще поки "на папері".

"На Покровському напрямку зараз дуже складно, але удари не 1 до 12, а 1 до 3. Ви розумієте різницю? Чи у нас збільшилась кількість зброї? Ні. Чи у них зменшилась? Так! Бо перетягнуті ті, чи інші сили і ті, чи інші засоби", - зазначив Зеленський.

'Будь-яка територія РФ - не в безпеці': головне з інтервʼю Зеленського NBC News
ЗСУ у Курській області / Фото: instagram.com/libkos

"Ми знищимо десяток їхніх аеродромів"

Зеленський окремо розповів, що спілкувався зі США та іншими країнами Заходу щодо можливості застосування ЗСУ по цілях Росії принаймні тієї далекобійної зброї, яку України вже використовувала для ударів по окупантах у Криму.

Удари по аеродромах Росії скоротили би кількість використання авіабомб по містах до "сотень".

"Принаймні дайте нам поки що використовувати цю зброю, яку ми використовували в окупованому Криму. Дайте! Ми знищимо десяток їхніх аеродромів — і вже вони будуть менше використовувати цих бомб. Тоді йшлося би не про тисячі а про сотні (бомб, які РФ матиме можливість скидати на міста, - Главред)", - пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що за період, поки Захід вагається, Росія, перестраховуючись, вже будує аеродроми в інших місцях на більших відстанях.

Що відомо про NBC News?

NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Курськ Володимир Зеленський Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Під завалами ще є люди: в Полтаві зросла кількість загиблих і постраждалих від удару РФ

Під завалами ще є люди: в Полтаві зросла кількість загиблих і постраждалих від удару РФ

16:20 Україна
Рада призначила віцепрем'єрів: які напрямки очолять Кулеба і Стефанішина

Рада призначила віцепрем'єрів: які напрямки очолять Кулеба і Стефанішина

15:52 Україна
Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання

15:40 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Буде штормовий вітер: які області заливатимуть грозові дощі 13316

Буде штормовий вітер: які області заливатимуть грозові дощі

Нова магнітна буря налітає на країну: чого очікувати українцям 5-7 вересня 12249

Нова магнітна буря налітає на країну: чого очікувати українцям 5-7 вересня

«Надто багато тіл»: військовий розкрив подробиці удару по інституту в Полтаві 6773

"Надто багато тіл": військовий розкрив подробиці удару по інституту в Полтаві

Потужні вибухи в двох областях: РФ вдарила по Україні балістикою - що відомо 3017

Потужні вибухи в двох областях: РФ вдарила по Україні балістикою - що відомо

Останні новини

16:28

"Вони дуже поспішають": офіцер ЗСУ розповів, до якої дати РФ хоче захопити Покровськ

16:20

Під завалами ще є люди: в Полтаві зросла кількість загиблих і постраждалих від удару РФФото

16:16

Без РФ закінчити війну складно: Зеленський анонсував план майбутніх переговорів

16:07

Вірять у "мир" Путіна: Австрія запропонувала майданчик для переговорів України

16:06

Особлива донька путіністки Мілявської вигуляла бікіні

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
15:55

Як підготувати город до зими восени: що потрібно зробити у вересні

15:52

Рада призначила віцепрем'єрів: які напрямки очолять Кулеба і Стефанішина

15:47

Всім відомі кільця Сатурна зникнуть з планети вже за кілька місяців - що сталось

15:40

Вдарить +12 градусів: коли в Україні буде похолодання

Реклама
15:26

В уряді Британії хочуть терміново "розворушити" процес створення спецтрибуналу РФ

15:14

ЗСУ можуть піти на Льгов і Курчатов: прогноз розвитку операції в Курській області

15:13

Чудо на Покровському напрямку: офіцер розповів, що ЗСУ стабілізували фронт

15:04

Одна з найочікуваніших прем’єр осені: на ТЕТ покажуть продовження серіалу "Волонтери 2"

14:46

Гілки сливи ломитимуться від плодів: що потрібно зробити до настання холодів

14:44

"Будь-яка територія РФ - не в безпеці": головне з інтервʼю Зеленського NBC News

14:40

Немає однієї відповіді: мережу охопили розбіжності через важке математичне запитання

14:23

Заміна для Кулеби: що відомо про нового главу українського МЗС Андрія Сибігу

14:05

Церковне свято 6 вересня: що заборонено робити на Михайлове чудо

14:02

Трагедія у Полтаві: страшна цінаВідеоблоги

13:57

Лише геній побачить кота у загадці за 5 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

Реклама
13:46

Удар по інституту у Полтаві був прорахованим: ракета летіла всього 3 хвилини

13:32

За криваві російські рублі: відомий український гурт співпрацює з росіянами

13:26

Вибухи у Білорусі: російський дрон розвалив склад у Гомелі

13:18

Змусить РФ закінчити війну: Зеленський розкрив нові деталі "плану перемоги" України

13:09

Рада з другого разу звільнила Верещук і Кулебу з посад міністрів

12:52

На повернення грошей підуть роки: НБУ ліквідує Полікомбанк Тарасовців

12:46

3000 донацій крові та 250 000 грн на допомогу дітям: як глядачі Київстар ТБ творять добро

12:43

"Сирський здатний на ризик": як ЗСУ можуть зруйнувати плани РФ біля Покровська

12:38

Кошмар в п'ятницю, 13-го: астероїд "Бог Хаосу" може вдарити по Землі

12:37

Втрати російських окупантів в Україні стрімко зросли: у розвідці назвали причини

12:27

Китайський гороскоп на завтра 6 вересня: Мавпам - самотність і роздратування, Кроликам - образи

12:09

Наліт в унітазі зникне за ніч: як приготувати засіб

12:08

Окупанти кинули око на Дніпропетровщину: ЗСУ чекає вирішальна битва

11:56

"Результати класні": ЗСУ потужно вдарили по полігону поблизу Бердянська - є "200-ті"

11:51

Лавірувати не виходить: Путін вперше зізнався у плачевній ситуації на Курщині

11:43

Путін зробив заяву про готовність до переговорів з УкраїноюВідео

11:34

"Несподівано": Ольга Харлан виходить заміж

11:32

"Щільно запаковують Крим": РФ в паніці будує загадкову конструкцію на мосту

11:28

Який вигляд має донька Меладзе і Джанабаєвої: підросла

11:24

Кімната стане сяяти: як власноруч зробити стильну підсвітку на стіні

Реклама
11:01

Майже 80 цілей: РФ завдала масованого удару по Україні - що вдалося збити силам ППО

10:49

Як позбутися мишей: названо найефективніші способи

10:43

Красиво розлучилися: путіністка Шукшина відібрала у матері спадок

10:40

Приїде по зброю: Зеленський планує неочікувано з'явитися на засідання "Рамштайну"

10:38

Вдарили морськими дронами: Братчук розповів нові деталі атаки на порт Новоросійська

10:18

Зрадниця Наташа Корольова видворила невістку-стриптизерку на роботу - деталі

10:05

Знищити потенціал РФ можна за чотири місяці: як США можуть змінити хід війни

09:49

Світла стане більше: Харченко розповів, коли скасують графіки відключень по УкраїніВідео

09:28

"Що це летить": Максим Галкін ошелешив шанувальників новинами

09:26

Росія атакувала Київ дронами: ППО відпрацювали всі цілі, але у столиці "колапс"

^
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПрогноз погоди
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти