Удар по інституту у Полтаві був прорахованим: ракета летіла всього 3 хвилини

У людей просто не вистачило часу сховатися, підкреслив президент.

https://glavred.net/ukraine/udar-po-institutu-u-poltavi-buv-prorahovanim-raketa-letila-vsogo-3-hvilini-10594466.html Посилання скопійоване

Зеленський прокоментував трагедію у Полтавському військовому інституті / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН, Вікіпедія

Атака на Полтавський військовий інститут у вівторок, 3 вересня, була ворогом чітко прорахованою, заявив в інтервʼю NBC News президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, російська "балістика" летіла всього три хвилини. Багато хто загинув якраз під час спуску у бомбосховище.

"Ще одна трагедія в Україні. І це факт. Вони вдарили, це був ракетний удар, прорахований удар. Ракета летіла десь близько 3 хвилин. Тому люди не встигли спуститися в бомбосховище. І зараз вважається, що багато з них поранені або вбиті були саме в момент їх спуску в бомбосховище", - сказав він. відео дня

Люди, додав президент, відреагували достатньо швидко, проте часу сховатися у них не було.

Полтавський військовий інститут зв'язку. Що це? Полтавський військовий інститут зв'язку - вищий військовий навчальний заклад України. Здійснював підготовку офіцерів з вищою військово-спеціальною освітою для частин військ зв'язку сухопутних військ. Інститут виховав тисячі офіцерів, які розвивали, захищали і продовжують боронити Україну.

Удар по військовому інституту в Полтаві - головне

У вівторок вранці, 3 вересня, Росія двома балістичними ракетами завдала удару по Полтавському військовому інституту звʼязку. Приліт застав людей під час їхньої евакуації у бомбосховище. Відомо про майже 300 поранених.

Рятувальники не могли почати розбір завалів та пошук постраждалих через повторні повітряні тривоги протягом наступної години.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України".

Коментуючи атаку на Полтаву, російські терористи стверджували, що у зруйнованому навчальному закладі начебто перебували "іноземні інструктори", які готували спеціалістів "з усіх з'єднань і військових частин ЗСУ".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред