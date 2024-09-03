'Люди досі під завалами': Зеленський розкрив наслідки удару РФ по Полтаві

Володимир Зеленський зазначив, що за оновленими даними внаслідок російського удару по Полтаві загинула 51 людина, ще 271 - поранено.

https://glavred.net/ukraine/lyudi-do-sih-por-pod-zavalami-zelenskiy-raskryl-posledstviya-udara-rf-po-poltave-10594001.html Посилання скопійоване

Кількість загиблих та поранених зростає - під завалами досі є люди / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/MNS.GOV.UA/

Рятувальні роботи внаслідок ракетного удару РФ по Полтаві досі тривають. Відомо, що під завалами досі знаходяться люди. Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За його словами, до ліквідації наслідків російського обстрілу залучені всі служби.

"Станом на цей час кількість поранених – 271. Усім надається необхідна допомога. Я вдячний усім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, усім полтавцям, хто долучився до допомоги, здавав кров, підтримує. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди", - зазначив він. відео дня

Президент наголосив, що рятувальники та медики роблять все можливе для того, щоб врятувати якнайбільше життів.

"За наявною зараз інформацією, цей російський удар убив 51 людину. Мої співчуття всім рідним і близьким. Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з’ясовують усі обставини цієї трагедії. Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Усе інше – кожну деталь – мають встановити й перевірити під час розслідування", - резюмував Зеленський.

Звідки РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

Удар по Полтаві 3 вересня - що відомо про наслідки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по навчальному закладу в Полтаві, що призвело до загибелі щонайменше 51 особи. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Хоча в мережі з'являлися чутки, що удар стався під час шикування на плацу Інституту зв'язку, ця інформація не відповідає дійсності.

Після удару 3 вересня рятувальники не могли негайно розпочати розбір завалів і пошук постраждалих через повторні повітряні тривоги. Про це повідомив депутат Полтавської міської ради Сергій Каплін.

У результаті удару ракети влучили в навчальний заклад та лікарню в Полтаві. Кількість загиблих і поранених різко зросла. Дружина президента України Олена Зеленська повідомила, що станом на 16:15 загинуло щонайменше 47 людей, а 206 отримали поранення.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред