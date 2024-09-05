ЗСУ можуть піти на Льгов і Курчатов: прогноз розвитку операції в Курській області

Військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов прокоментував імовірність розширення Курської операції ЗСУ.
Як наголосив він в інтерв'ю Главреду, наразі важко говорити про плани українського командування, однак на сьогодні вже є певні проміжні результати на цьому напрямку.
Експерт також звернув увагу на те, що в умовах інформаційної тиші важко аналізувати цю ситуацію.
"На Курщині відбуваються свої події і теоретично не можна виключати того, що наші війська підуть, наприклад, на Льгов, Курчатов або просунуться на іншій ділянці курського фронту", - додав Жирохов.
Хто такий Михайло Жирохов?
Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.
Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.
Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.
Операція в Курській області - останні новини за темою
Раніше Володимир Зеленський розкрив мету Курської операції. Курська операція може вплинути на ситуацію на фронті, наголосив глава держави.
Операція ЗСУ в Курській області просувається згідно з планом. Усі визначені завдання українські захисники успішно реалізують. Про це раніше повідомив президент України Володимир Зеленський.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населених пункти.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
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