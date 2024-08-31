Жодного слова про Україну: Гарріс дала велике передвиборче інтерв'ю

Камала Гарріс дала велике інтерв'ю, але не торкнулась питань зовнішньої політики США і не згадала про війну в Україні.

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Камала Гарріс / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ВВС

Віцепрезидентка США Камала Гарріс дала велике інтерв'ю в якості кандидата у президенти США. У своєму спілкуванні із журналісткою Гарріс говорила тільки про внутрішню політику країни і не зачепила тему війни в Україні. Повний текст інтерв'ю публікує CNN.

Варто зазначити, що це інтерв'ю було першим дійсно передвиборчим. Крім Гарріс на запитання журналістів відповідав кандидат на посаду віцепрезидента Тім Волз.

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Журналістка задавала багато запитань, які стосувалися передвиборчої гонки, а також внутрішньої політики Гарріс, в разі, якщо вона стане президентом США.

Що ж до зовнішьої політики, то кандидатка в президенти коротко роповіла лише про можливу війну в Ізраїлі. Більше на подібні теми вона не говорила і не повідомляла свої плани щодо Китаю, Ірану, Росії чи України.

"Я однозначна і непохитна у своїй відданості обороні Ізраїлю і його здатності захищатися. І це не зміниться. (...) Ізраїль мав право - має право захищатися. Але те, як це робиться, має значення. Занадто багато невинних палестинців було вбито. І ми повинні укласти угоду [про мир]. Ця війна має закінчитися", - відповіла Гарріс на запитання про те, чи не вважає вона за необхідне урізати військову допомогу Ізраїлю.

Однак, варто уточнити, що сама журналістка не ставила запитань, які стосувалися б зовнішньої політики кандидатки в президенти. Можливо, саме тому тема Україїни і не ббула зачепленою.

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, 2 серпня Камала Гарріс офіційно стала кандидаткою у президенти США після того, як діючий президент Джо Байден зняв свою кандидатуру с пперегонів.

Раніше стало відомо, що ще один кандидат у президенти Дональд Трамп заявив, що Камала Гарріс напередодні війни в Україні зустрічалась із Путіним і не змогла відговорити його від участі у війні.

Пізніше віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла, що у разі своєї перемоги на виборах президента продовжить надавати підтримку Україні та НАТО.

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