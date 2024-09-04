РФ може вплинути на вибори у США: у CNN заявили про таємну російську кампанію

США зроблять ряд кроків, спрямованих на протидію втручання Москви.

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Як РФ може змінити вибори у США / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Адміністрація американського президента Джо Байдена 4 вересня планує звинуватити Росію у постійних зусиллях вплинути на вибори у Сполучених Штатах 2024 року.

За словами співрозмовників CNN, у середу США зроблять ряд кроків, спрямованих на протидію втручання Москви. Зокрема, Білий дім публічно засудить дії РФ, а міністерство юстиції оголосить заходи про дії американських правоохоронних органів стосовно таємної російської кампанії.

Джерела телеканалу стверджують, заходи зокрема будуть спрямовані проти російського пропагандистського телеканалу іномовлення RT, оскільки чиновники США розглядають його як "ключову частину кремлівських пропагандистських зусиль".

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Що відомо про CNN? CNN — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Зараз розташована у м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Водночас заходи стосуються й дезінформаційних дій РФ, які здійснюються як через американських, так і неамериканських суб’єктів.

Також співрозмовники поінформували, Штати можуть заявити, що причетність у втручання у вибори має компанія "Агентство соціального дизайну": на неї вже наклали санкції через створення фейкових інформаційних сайтів у ЄС.

"У сукупності ці дії будуть найважливішою громадською відповіддю адміністрації Байдена на передбачувані операції з впливу Росії, спрямовані на американських виборців. Після того, як США звинуватили Іран у спробі зламати кампанії Трампа та Байдена - Гарріс минулого місяця, очікувані дії в середу є нагадуванням про те, що американські чиновники продовжують розглядати Росію як помітну загрозу іноземного впливу на виборах у листопаді", - йдеться в матеріалі.

Вибори президента США 2024 Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. 15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії. 25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін. У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року. Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти. Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому. У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Вибори у США

Нагадаємо, що Гарріс і Трамп остаточно домовились про дебати. ABC News проведе дебати кандидатів у президенти, які відповідають вимогам, 10 вересня. Віцепрезидентка Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC.

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