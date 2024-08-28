Може спровокувати Третю світову: Трамп прокоментував операцію в Курській області

Трамп впевнений, що тільки він може дати правдиву обіцянку закінчити війну між Росією та Україною, а також запобігти Третій світовій війні.

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Українську операцію в Курській області Трамп оцінює, як загрозу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп натякнув на загрозу початку Третьої світової війни через операцію України у Курській області. Про це він сказав під час виступу перед Асоціацією Національної гвардії СЩА в Детройті, передає The Washington Examiner.

Коментуючи свою нібито спроможність пообіцяти і закінчити війну в Україні він згадав про "прорив у Росії" і заявив, що це призведе до Третьої світової. Найімовірніше, під проривом він мав на увазі саме Курську операцію ЗСУ.

"Подивіться, що відбувається в Україні. Вони наступають в Росії. Ви отримаєте Третю світову війну", – сказав кандидат у президенти США. відео дня

Республіканець вкотре наголосив на своїй здатності припинити війну між Україною та агресором Росією одразу після перемоги на виборах.

"Ще до того, як я прибуду до Овального кабінету невдовзі після перемоги на президентських виборах, я врегулюю жахливу війну між Росією та Україною, і я зроблю це дуже швидко," – додав він.

Що таке The Washington Examiner? The Washington Examiner - американський журнал та сайт про політику. Видається у Вашингтоні. Деякі експерти називають його конкурентом газети The Hill. Журнал орієнтований на республіканську читацьку аудиторію. Належить компанії MediaDC, яка входить до Clarity Media Group, пише Вікіпедія.

Заяви Трампа щодо війни в Україні

Нещодавно кандидат-республіканець у президенти США Дональд Трамп звинуватив теперішнього главу держави Джо Байдена в тому, що Росія повномасштабно вторглася до України.

Напередодні Дональд Трамп вкотре заговорив про перспективу укладання мирної угоди між Україною та країною-агресором Росією. За словами Трампа, у випадку перемоги на президентських виборах у Штатах така угода буде підписана ще до інавгурації, яка запланована на січень 2025 року.

Нагадаємо, що Трамп неодноразово наголошував на тому, що планує зв'язатись з президентом України Володимиром Зеленський та російським диктатором Володимиром Путіним у разі перемоги на виборах, щоб "добитись переговорів про мир".

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