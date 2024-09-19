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"Від тіл нічого не залишилося": у РФ пишуть про десятки жертв на складах у Торопці

Олексій Тесля
19 вересня 2024, 07:41
957
Тільки господарський блок об'єкта в Торопці міг вмістити 200 осіб, пишуть російські пропагандисти.
Торопец
Вибухи в Торопці / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Унаслідок потужних вибухів на артилерійському складі армії країни-агресора РФ у Торопці Тверської області могли бути знищені десятки російських військових.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-ресурсу Astra з посиланням на російських військових пропагандистів.

У зоні ураження в Торопці, імовірно, перебували сотні військових Росії. Про це пише Z-пропагандистка Анастасія Кашеварова.

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За офіційними даними влади РФ, під час знищення складу постраждали 13 осіб. Однак є серйозні сумніви в достовірності цієї інформації.

Вона нагадує, що тільки господарський блок об'єкта міг вмістити 200 осіб. Це означає, що загальна чисельність персоналу, найімовірніше, була більшою.

"Скільки ж там загинуло наших, і, судячи з вибухів і кадрів, від тіл нічого не залишилося", - написала Кашеварова.

Водночас вона вважає винним у тому, що трапилося, військове керівництво РФ, звинувативши його у брехні та "здачі Росії". "Скільки можна брехати і помилятися? Скільки разів ми чули, що досить панікувати, досить щось писати, досить гнати на Міноборони і Генштаб - війна йде. Так, дійсно, ті, хто сидить зі спокійними обличчями і дивиться на вибухи, схожі на гриб, ви хоч там попанікуйте трошки", - поскаржилася Z-пропагандистка.

Російська пропагандистка звинувачує військове керівництво РФ у грубих прорахунках, які ведуть до великих жертв серед окупантів.

"Шикування на очах у ворога тривають. Їзда колонами без дистанції триває. Зберігання всіх снарядів в одному місці на очах у ворога (...) триває. Зйомки і публікації фото і відео підтвердження для (українців - ред.) їхніх влучень тривають. Вертольоти і літаки ховають в ангари з фольги або взагалі не ховають", - додала Кашеварова.

Місто Торопець - що про нього відомо

Торопець - місто у Тверській області Росії. Вперше згадується в 1074 році та є одним з найдавніших міст Тверської області. Входить до списку Історичних поселень Росії.

У Торопці розташована військова частина 54169, її вже щонайменше тричі атакували дрони: 18 вересня, 29 червня і 5 травня 2024 року. Влада регіону та Міноборони РФ про це не повідомляли.

Вибухи в Торопці - останні новини за темою

Раніше в Офісі президента відреагували на вибухи арсеналу "Іскандерів" у Тверській області. Михайло Подоляк прозоро натякнув, що Україні вкрай необхідний дозвіл бити ракетами вглиб Росії.

Нагадаємо, в ніч на середу, 18 вересня, низка БПЛА атакували склад із боєприпасами росіян у місті Торопець Тверської області. На місці прильотів сталася масштабна пожежа, почалася детонація. Відомо, що внаслідок детонації в місті спостерігався землетрус.

Як повідомлялося раніше, СБУ взяла відповідальність за атаку на склад. За опублікованими даними, на полігоні зберігалися як ракети до С-300, так і артилерійські снаряди, а також "Іскандери" і північнокорейська балістика. Загалом - близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

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склад боєприпасів вибух війна Росії та України
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