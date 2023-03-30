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Від ню до парадних мундирів: хакери злили фото дружин пілотів-вбивць РФ, які бомбили Маріуполь

30 березня 2023, 09:07
Дружини пілотів-вбивць РФ попалися на вудку активістів, які попросили зробити групове фото на аеродромі.
в / ч 75387
Опубліковані сімейні фото пілотів-вбивць РФ / informnapalm.org

У Мережі з'явилися сімейні фото офіцерів 960-го гвардійського штурмового авіаційного полку РФ (в/ч 75387), які раніше брали участь у бомбардуванні українського Маріуполя Донецької області, в результаті чого загинули тисячі мирних жителів.

Знімки сімей військових злочинців РФ з'явилися на порталі спільноти розслідувачів InformNapalm.

Зокрема, там є фотографії, які були зроблені під час новорічного корпоративу. Уточнюється, що їх раніше не було у відкритому доступі, так що заради їх отримання довелося провести певну роботу.

відео дня

"Фото з новорічного корпоративу військового злочинця РФ, полковника Атрощенка та його колег офіцерів. Їх вдалося витягнути завдяки листуванню з фотографом, яке надавало Атрощенку послуги зйомок корпоративу", – сказано в повідомленні.

Корпоратив пілотів-вбивць РФ
Корпоратив пілотів-вбивць РФ / informnapalm.org

Уточнюється, що розслідувачі також отримали доступ до пошти дружини Атрощенка – Лілії, 1982 року народження.

Серед повідомлень були виявлені фото відвертого змісту, які дружина пілота-вбивці надсилала своєму чоловікові.

При цьому Лілія Атрощенко попалася також на вудку активістів, які попросили її зробити групове фото разом з дружинами інших офіцерів з в\ч 75387. Дружини російських пілотів-вбивць зробили кілька фото на військовому аеродромі в парадних мундирах своїх чоловіків - військових злочинців.

  • Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387
    Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387 informnapalm.org
  • Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387
    Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387 informnapalm.org
  • Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387
    Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387 informnapalm.org
  • Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387
    Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387 informnapalm.org
  • Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387
    Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387 informnapalm.org
  • Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387
    Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387 informnapalm.org
  • Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387
    Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387 informnapalm.org
  • Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387
    Дружини пілотів вбивць РФ з в/ч 75387 informnapalm.org

Водночас вони по дурості надали послугу українській розвідці, "засвітивши" бойові літаки окупантів, які продовжують бомбити мирні українські міста.

в / ч 75387
Фото з військового аеродрому РФ / informnapalm.org

Нагадаємо, раніше стало відомо ім'я полковника країни-агресора Росії, який віддавав накази своїм підлеглим бомбити драмтеатр, пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі - це 41-річний Сергій Атрощенко. При цьому виявилося, що сам він родом з міста Овруч Житомирської області.

Ім'я окупанта, який скоював військові злочини проти українців, вдалося встановити українській команді "Кібер спротив".

Читайте більше:

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