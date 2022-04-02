Хакери з Anonymous зламали сервер Липецького заводу, де окупанти роблять запчастини для зброї

Угруповання Anonymous / Twitter

Відомі на весь світ хакери Anonymous зламали сервер Липецького механічного заводу, який знаходиться в Росії і виробляє запчастини для зенітно-ракетних установок. Про атаку на сервер Anonymous повідомили в Twitter.

Крім того, Anonymous зламали поштові скриньки і злили дані юридичної фірми Capital Legal Services і Державної компанії "Мосекспертиза".

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Нагадаємо, раніше Anonymous оголосили Путіну і пропутінській Росії війну. За час ведення повномасштабної війни Росії проти України хакери зламали ряд важливих сайтів для ворогів-держтелерадіокомпанії, Росавіації, Роскомнагляду, Росатому, Роснафти, Центробанку, ФСБ та інших.

Дані серверів були або злиті, або знищені.