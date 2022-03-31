Хакери з Росії атакували об'єкти НАТО - Google / IBTimes UK

Американця корпорація Google заявила про те, що хакерське угруповання з Росії - Coldriver (вона ж Callisto), атакувала сервера тренувальних центрів НАТО і військових організацій деяких східно-європейських країн. Про це повідомляє новинне агентство Reuters.

"Вперше TAG зафіксувала атаки Coldriver, метою якої стали військові органи кількох країн Східної Європи, а також НАТО", – йдеться в повідомленні.

Крім того, хакери спробували за допомогою фішингу вкрасти призначені для Користувача дані, такі як паролі, логіни і дані кредитних карт.

У Google на даний момент не можу сказати, чи були атаки успішними ‒ адже хакери використовували нові адреси Gmail. Але успішних фішингових атак на самих акаунтах поштового сервісу зафіксовано не було.

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Нагадаємо, раніше міжнародне IT-співтовариство Anonymous, яке оголосило кібервійну владі Росії, виступило з новою ініціативою. Вони звернулися до російських солдатів з пропозицією про винагороду взамін на те, щоб ті здали свою зброю і спорядження.

"Російські солдати, всі, хто хочуть жити зі своїми сім'ями, дітьми, а не вмирати, світова спільнота Anonymous зібрала 1 млрд 225 млн 43 тисячі рублів, щоб допомогти тобі. Ми викупимо твоє спорядження, зброю надамо амністію і будь-яку валюту на рахунок або в біткоіни", - йдеться у зверненні.