Віддав наказ бомбити драмтеатр і пологовий в Маріуполі: встановлено ім’я полковника РФ родом з України

Російський полковник-окупант народився на Житомирщині, але це не зупинило його від того, щоб давати злочинні накази про бомбардування України.

Російський полковник Сергій Атрощенко, який наказував бомбардувати Маріуполь/ informnapalm.org

Стало відомо ім’я полковника країни-агресорки Росії, який віддавав накази своїм підлеглим бомбардувати драмтеатр, пологовий будинок і дитячу лікарню в Маріуполі – це 41-річний Сергій Атрощенко. При цьому виявилося, що сам він родом з міста Овруч Житомирської області.

Ім’я окупанта, який вчиняв воєнні злочини проти українців, вдалося встановити українській команді "Кібер Спротив". Дані оприлюднила волонтерська спільнота Inform Napalm.

Зазначається, що Сергій Атрощенко – командир в/ч 75387, 960-го штурмового авіаційного полку РФ. Його авіаполк дислокується на аеродромі на околицях міста Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю на березі Азовського моря.

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У розвідувальній спільноті зазначають, що Атрощенко народився в Овручі на Житомирщині, а потім жив у російському місті Липецьк. Зараз він проживає в елітній квартирі в російському місті Приморсько-Ахтарськ, яка розташована в 350 метрах від набережної.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, що саме Атрощенко віддавав накази бомбардувати Маріуполь.

"Вбивцю маріупольців номер один встановлено. Того, хто надавав накази та контролював бомбардування драмтеатру, пологового будинку і дитячої лікарні", – написав Андрющенко.

Вибухи у Маріуполі

Раніше, 11 березня, в окупованому селищі Мангуш на Донеччині, що розташоване за 10 кілометрів від Маріуполя, прогриміли потужні вибухи. Вони відбулися у місці розташування російських окупантів. У результаті є десятки ліквідованих і семеро поранених загарбників.

Нагадаємо, 16 березня під окупованим Маріуполем на Донеччині злетів у повітря склад боєприпасів російських загарбників, над формуванням якого вони працювали тижнями. Почалася пожежа та детонація.

У понеділок, 27 березня, в Приморському районі Маріуполя Донецької області пролунали вибухи. Після цього стало відомо, що був підірваний автомобіль одного з ватажків російських загарбників – так званого "начальника маріупольської поліції" Михайла Москвіна. Пропагандисти після цього повідомили, що Москвін живий, але отримав контузію.

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