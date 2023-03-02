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Україна отримає нову партію Gepard та Iris-T від Німеччини: Шольц зробив заяву

2 березня 2023, 14:52
Нова партія зенітних самохідних артилерійських установок та зенітних ракетних комплексів ППО і ПРО прибуде у нашу державу у найближчі тижні.
Gepard, Олаф Шольц
Україна отримає нову партію Gepard та Iris-T від Німеччини/ bundeswehr.de, Офіс президента України

Україна в найближчі тижні отримає нову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також зенітних ракетних комплексів Iris-T від Німеччини.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі, пише Spiegel. Крім цього, за його словами, триває робота над наданням Україні додаткових боєприпасів.

Також Шольц звернувся до критиків надання зброї Україні і заявив, що одними лише заявами і словами миру не досягнути. Він наголосив, що "любов до миру не означає підпорядкування великому сусідові", пише DW.

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Шольц звернув увагу, що у нинішній ситуації неможливо сподіватися на досягнення миру і в той же час вимагати, щоб було зупинене надання зброї Україні для захисту від країни-агресорки Росії.

Канцлер Німеччини також нагадав про Бучу, Краматорськ, Ізюм, Маріуполь. Він наголосив, що там "солдати Путіна завдали незбагненних страждань мирному населенню України і вчинили найжахливіші з військових злочинів".

Шольц додав: зрозуміло, що чекає на українців у разі окупації їхніх територій російськими загарбниками.

Що таке Gepard

Gepard – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Gepard базується на шасі Leopard 1 і оснащена двома 35-міліметровими гарматами і радаром.

Установка призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося, що перші німецькі танки Leopard 2 вже прибули в Україну, їх передала Польща, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Відомо, що останні кілька тижнів на польському полігоні у Свєнтошуві навчалися українські екіпажі.

Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16. За його словами, Україні передають те озброєння, яке необхідно ЗСУ, щоб забезпечити можливість успіхів на фронті навесні, влітку та на початку осені.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країни Північноатлантичного альянсу можуть передати Збройним силам України два батальйони німецьких основних бойових танків Leopard 2 (62 одиниці).

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