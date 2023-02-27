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"Хід війни зміниться": Україна може отримати два батальйони танків Leopard 2 - Пісторіус

27 лютого 2023, 00:15
Кількість танків, які можуть бути передані Україні, достатня для формування двох танкових батальйонів, підкреслив глава Міноборони Німеччини.
'Хід війни зміниться': Україна може отримати два батальйони танків Leopard 2 - Пісторіус
Україна може отримати два батальйони танків Leopard 2 / Колаж фото bundeswehr, pixabay.com

Країни Північноатлантичного альянсу можуть передати Збройним силам України два батальйони німецьких основних бойових танків Leopard 2 (62 одиниці). Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю радіо Deutschlandfunk.

Так, відповідаючи на запитання про передачу Україні 62 танків, урядовець висловив думку, що така можливість існує: "Так, це може статися".

За словами Пісторіуса, кількість танків, які можуть бути передані Україні, достатня для формування двох танкових батальйонів, однак він не очікує, що Німеччина передасть більше. Міністр підкреслив, що для цього потрібно спочатку поповнити запаси за рахунок внутрішнього виробництва.

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Відповідно до його заяви, Захід може передати загалом 300 танків, які Україна запитувала, і "після цього зміниться хід війни", додав міністр.

Зважаючи на рішення про передачу Україні танків Leopard 2, Пісторіус припускає, що Північноатлантичний альянс отримає додаткові зобов'язання. Він також стверджує, що "дуже впевнений", що кількість танків для України можна збільшити, передаючи сучасні моделі Leopard 2A6.

Україна отримає танки Leopard від Заходу

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання у форматі Рамштайн 14 лютого заявив, що танки Leopard німецького виробництва погодилися передати Україні вісім країн - Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Також повідомлялося, що в уряді Фінляндії поки не прийняли рішення про передачу німецьких бойових танків Leopard для армії України. Там вагаються через те, що мають спільний кордон з країною-агресором РФ. Про це розповіла глава фінського уряду Санна Марін.

Раніше, на початку лютого, уряд Німеччини схвалив надання Україні 178 бойових сучасних танків Leopard 1. Перша партія такої військової допомоги повинна прибути в нашу країну влітку цього року, інша частина – в 2024 році. Водночас німецький уряд схвалив ще одне рішення для України. Як повідомляє пресслужба уряду ФРН, тепер офіційно дозволено експорт бойових танків Leopard 1 A5 Україні від інших країн.

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