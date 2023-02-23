Надання танків Abrams Україні може розтягнутися на рік: у США сказали, що пришвидшить отримання

За найгіршого варіанту таку техніку доведеться будувати "з нуля", у кращому випадку Україні такі танки можуть передати країни, які раніше їх купували в США.

Україна може отримати танки Abrams через рік і більше, заявили у США/ Вікіпедія

Сполученим Штатам Америки може знадобитися понад рік для постачання танків M1 Abrams в Україну.

Якщо спрацює найгірший варіант, то можливо танки для постачання доведеться будувати "з нуля", що суттєво затягне весь процес. Про це заявила міністр армії США Крістін Вормут, повідомляє CNN.

За її словами, США ще працюють над планом надання такої техніки Україні для захисту від країни-агресорки Росії.

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Вормут зазначила, що Штати шукають найшвидший спосіб надати танки, проте не виключено, що це процес може затягнутися на рік або півтора.

"Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням тижнів, я скажу це. Жоден із варіантів, які ми розглядаємо, не стосується тижнів або двох місяців. Це довші терміни. Але я думаю, що є варіанти менше двох років, менше півтора років. Але знову ж таки, ми повинні розглянути плюси і мінуси кожного з них", – заявила вона.

Міністр армії США пояснила, що її країна розглядає декілька варіантів постачання танків Україні. Один із них – це будівництво такої техніки "з нуля". Інший варіант передбачає, що танки можуть передати інші країни, які раніше купували їх у Сполучених Штатах. Якщо спрацює другий варіант, це значно пришвидшить поставки танків.

Україна отримає американські танки Abrams

Президент США Джо Байден 25 січня оголосив, що Америка ухвалила рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1. Українська армія готується до контрнаступу і потребує озброєнь. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас. Також він додав, що танки Abrams M1 дуже складні в управлінні та експлуатації. Знадобиться час, щоб підготувати фахівців.

Президент України Володимир Зеленський подякував голові Білого дому Джо Байдену за надання 31 одиниці танків Abrams M1. Український гарант вважає, що військова допомога дасть змогу Києву звільнити свої території.

Після цього повідомлялося, що США можуть передати Україні танка M1 Abrams з запасів, що зберігаються на складах. Про це заявив перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун. За його словами, Вашингтон вирішують, яка модель танка буде найкращою, і чи будуть брати їх з наявних запасів або ж будуть виробляти.

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