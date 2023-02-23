УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Надання танків Abrams Україні може розтягнутися на рік: у США сказали, що пришвидшить отримання

23 лютого 2023, 21:49
За найгіршого варіанту таку техніку доведеться будувати "з нуля", у кращому випадку Україні такі танки можуть передати країни, які раніше їх купували в США.
Надання танків Abrams Україні може розтягнутися на рік: у США сказали, що пришвидшить отримання
Україна може отримати танки Abrams через рік і більше, заявили у США/ Вікіпедія

Сполученим Штатам Америки може знадобитися понад рік для постачання танків M1 Abrams в Україну.

Якщо спрацює найгірший варіант, то можливо танки для постачання доведеться будувати "з нуля", що суттєво затягне весь процес. Про це заявила міністр армії США Крістін Вормут, повідомляє CNN.

За її словами, США ще працюють над планом надання такої техніки Україні для захисту від країни-агресорки Росії.

відео дня

Вормут зазначила, що Штати шукають найшвидший спосіб надати танки, проте не виключено, що це процес може затягнутися на рік або півтора.

"Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням тижнів, я скажу це. Жоден із варіантів, які ми розглядаємо, не стосується тижнів або двох місяців. Це довші терміни. Але я думаю, що є варіанти менше двох років, менше півтора років. Але знову ж таки, ми повинні розглянути плюси і мінуси кожного з них", – заявила вона.

Міністр армії США пояснила, що її країна розглядає декілька варіантів постачання танків Україні. Один із них – це будівництво такої техніки "з нуля". Інший варіант передбачає, що танки можуть передати інші країни, які раніше купували їх у Сполучених Штатах. Якщо спрацює другий варіант, це значно пришвидшить поставки танків.

Україна отримає американські танки Abrams

Президент США Джо Байден 25 січня оголосив, що Америка ухвалила рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1. Українська армія готується до контрнаступу і потребує озброєнь. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас. Також він додав, що танки Abrams M1 дуже складні в управлінні та експлуатації. Знадобиться час, щоб підготувати фахівців.

Президент України Володимир Зеленський подякував голові Білого дому Джо Байдену за надання 31 одиниці танків Abrams M1. Український гарант вважає, що військова допомога дасть змогу Києву звільнити свої території.

Після цього повідомлялося, що США можуть передати Україні танка M1 Abrams з запасів, що зберігаються на складах. Про це заявив перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун. За його словами, Вашингтон вирішують, яка модель танка буде найкращою, і чи будуть брати їх з наявних запасів або ж будуть виробляти.

Читайте також:

війна в Україні новини США танки вторгнення Росії Танк Abrams
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:26

Рішення для зупинки війни потрібно шукати на світовому рівні – Зеленський

22:03

Ціль не змінилася: Путін хоче захопити Київ - ЗеленськийВідео

21:49

Надання танків Abrams Україні може розтягнутися на рік: у США сказали, що пришвидшить отриманняВідео

21:43

"Вся вульгарна і товста": Ларису Доліну публічно принизив колишній чоловікВідео

21:39

Моніку Беллуччі та Тіма Бертона застукали за палкими поцілунками посеред вулиціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:12

"Мені пощастить": Джонсон планує стати новим генсеком НАТОВідео

20:42

"Земля під ногами росіян палатиме": Кулеба анонсував нові рішення до річниці війниВідео

20:39

Подоляк розніс Путіна через Донбас і заявив про можливість швидко звільнити КримВідео

20:37

Найдорожчий за часів президентства Байдена: Путін намагався підкупити президента США подарункомВідео

Реклама
20:00

Володимир Носов розповів, як криптобіржа WhiteBIT включається в допомогу Україні під час війни

19:58

Ольгу Сумську "заплювали" за сумне фото перших днів повномасштабної війни в Україні

19:53

Favbet Foundation допоміг придбати медичне обладнання для порятунку поранених

19:48

Як відокремити жовток від білка: 4 неймовірно простих способиВідео

19:31

У США припустили передачу Україні новітніх винищувачівВідео

19:23

"Маріуполь вже не є для нас недосяжним": у ЗСУ заінтригували заявою про вибухи в окупованому містіВідео

19:20

Поки йде війна - він живеПогляд

19:12

Розридалася перед росіянами: опухла російська співачка виступила з визнаннямВідео

19:09

"Хочуть, щоб їх екс були нещасливі": Горняк яскраво відреагувала на одруження Остапчука

19:05

В Києві презентували фільм "Свобода у вогні: боротьба України за свободу"

18:47

Який манікюр омолоджує руки після 50 років: 4 яскраві варіанти, що творять диваФото

Реклама
18:36

Вирощуємо соковитий і ароматний кріп на підвіконні: секрети отримання міцних паростків

18:34

Жіночі імена з поганою долею: вони будуть знати, що таке біди і негодиВідео

18:33

Найкращі поєднання сиропів для кави: 10 простих і найсмачніших рецептів

18:32

РФ може запустити 5 хвиль ракет і "натравити" авіацію на міста: аналітик оцінив небезпеку 24 лютогоВідео

18:25

Зеленський відреагував на "мирний" план Китаю щодо війниВідео

18:20

З початку війни діти та ВПО отримали допомогу на суму 520 тис. грн - IDEALE новости компании

18:20

На вихідних Україну накриє аномальна погода: синоптики дали різкий прогнозВідео

17:55

Як відновити колір білим шкарпеткам - найдешевші способи

17:53

Величезне розчарування: відомі британські артисти "відшили" короля Чарльза IIIВідео

17:46

Холдинг TECHIIA заперечує звинувачення і заявив про готовність до будь-яких перевірок

17:37

"Усе пішло жахливо не так": Путін визнав перед оточенням, що РФ була неготова до війни – Financial TimesВідео

17:27

Еліта РФ не називає Путіна справжнім ім'ям, у нього є "кодове" прізвисько - ексдепутат ДерждумиВідео

17:20

Україна рознесла Китай за вигадки про "контрабанду зброї Заходу"Відео

17:16

Що заборонено робити з хлібом 25 лютого: суворі прикметиВідео

17:11

ВР підтримала законопроект про компенсацію за зруйноване житло: Шуляк розповіла деталі

17:02

Гороскоп на завтра 24 лютого 2023: Овнам – волонтерство, Левам – творчість

17:00

Гороскоп на тиждень 27 лютого - 5 березня 2023: Тельцям - знайомства, Левам - вдалі покупки

16:54

Хто повинен платити на побаченні і чи нормально розділити рахунок навпіл

16:53

Навіщо дачники палять лавровий лист в теплиці: багато хто не здогадується про цей унікальний секрет

16:53

Авріл Лавін кинула нареченого - нещасний дізнався про це зі ЗМІВідео

Реклама
16:38

"Я кричав. А потім через мене пройшли 200 вольт": британець розповів про тортури у російському полоніВідео

16:33

"Я б насилу вислухав": Путін зізнався, що його промова була нудноюВідео

16:28

Секретна розкопка: у Палестині знайшли унікальний свинцевий саркофагВідео

16:18

Головна страшилка з дитинства: чому насправді не можна мочити МантуВідео

16:11

Путініст Газманов по-дитячому зарюмсав через відібране житло в Італії та ЛатвіїВідео

16:09

Били з танків і артилерії: Росія в перші дні війни збивала свої літаки з вертольотамиВідео

15:57

Кейт Міддлтон зганьбилася в клініці, де спробувала спекти млинці для літніхВідео

15:42

В Японії шукають господаря "яйця дракона": величезну кулю викинуло на побережжя

15:42

Путін переслідує дві мети призупиненням участі РФ в ядерному договорі – експертВідео

15:42

Чому не можна стукати по столу 24 лютого: прикмети і що не можна робитиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти