Допомога Китаю РФ зараз не змінить баланс на фронті, але в перспективі стане проблемою - Брідлав

Допомога Китаю російським окупантам у довгостроковій перспективі може перетворитися на проблему для України, вважає американський генерал.

Філіп Брідлав пояснив, як зміниться ситуація на полі бою, якщо Китай надасть РФ зброю / Фото УНІАН

Якщо Китай зважиться постачати країні-агресору Росії зброю, в короткостроковій перспективі це не змінить ситуацію на полі бою. Але якщо війна в Україні затягнеться, допомога Пекіна Москві може перетворитися на проблему для українців. Таку думку озвучив Верховний головнокомандувач Об'єднаними силами НАТО в Європі (2013-2016 рр.), генерал у відставці Філіп Брідлав.

"Я не думаю, що це (поставки летальної допомоги з Китаю, – ред.) істотно змінить ситуацію в короткостроковій перспективі", - цитує генерала Укрінформ.

Брідлав висловив сподівання, що війна в Україні не буде довгою. Він закликав Захід надати Україні "все, що необхідно для перемоги".

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"Я вірю, якщо ми дамо Україні те, що їй потрібно для перемоги, вона швидко доб'ється її. У такому випадку поставки з Китаю мало на що вплинуть", — упевнений він.

Водночас генерал попередив, що якщо ця війна затягнеться, то китайська допомога Росії може перетворитися на проблему для України в довгостроковій перспективі.

Як повідомляв Главред, за даними Інституту вивчення війни, білоруський диктатор Олександр Лукашенко може сприяти китайсько-російським схемам ухилення від санкцій. З 28 лютого і до 2 березня він буде в Китаї, де проведе переговори з главою КНР Сі Цзіньпіном. Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, в Пекіні Лукашенко підпише пакет угод про розвиток спільних проектів.

Раніше Китай представив так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України. Його розкритикували в США. Зокрема, президент США Джо Байден заявив, що запропонований Китаєм "мирний план" не вигідний нікому, крім країни-агресора Росії.

У свою чергу, заступник спікера Федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що влада Китаю в свій "мирний план" не включила дуже важливий момент - вимогу щодо виведення російських військ з території Української держави.

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