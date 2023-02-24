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Польща передасть Україні 60 модернізованих танків Т-72 у найближчі дні - Моравецький

24 лютого 2023, 17:59
Прем'єр-міністр Польщі підкреслив, що він комунікує з керівництвом інших країн-партнерів з метою розширення танкової коаліції для України.
Матеуш Моравецкий, танки Leopard 2
Моравецький заявив, що 60 танків PT-91 днями прибудуть до України / УНІАН, US Army

У найближчі дні Польща має передати Україні додаткові 60 танків PT-91 Twardy, що є вдосконаленою версією Т-72. Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Як зазначив Моравецький, зараз у Польщі відбуваються дуже інтенсивні навчання українських військових. Він підкреслив, що польські інструктори дуже вражені тим, як швидко українські танкісти опановують сучасні танки.

"Ми маємо змогу передати наші чергові танки Leopard дуже швидко. Але також вже днями ми передамо дуже гарні танки PT-91 і чергові 60 танків приїдуть в Україну" - заявив прем'єр-міністр Польщі.

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Крім того, Моравецький повідомив про свою розмову з прем'єркою Данії, яка також розглядає можливість передачі танків, а також про контакти з прем'єрами Швеції та Фінляндії та канцлером Німеччини щодо цього питання.

Міністр також висловив задоволення тим, що Іспанія приєднується до танкової коаліції як країна, яка "хоч і знаходиться далеко, але добре знає, що відбувається в цій частині світу".

Військова допомога Україні від Польщі

Як повідомляв Главред, Польща продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російською навалою. Українська армія вже отримала від Польщі 250 радянських танків Т-72. На цьому країна вирішила не зупинятися, а тому незабаром ЗСУ отримають ще більш сучасних модифікацій танків.

24 лютого стало відомо, що в Україну прибули перші з 14 танків Leopard 2 , які є у розпорядженні армії Польщі. "Це перші танки, які прибудуть в Україну з цієї коаліційної танкової допомоги, ініціатором якої ми були з самого початку", - сказав польський лідер Анджей Дуда.

До слова, раніше заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич заявив, що Польща може поставити Україні винищувачі, такі як F-16 або МіГ-29, але тільки в рамках НАТО або того ж Рамштайна.

"Сьогодні немає дискусії щодо передачі (літаків Україні). Якщо такі перемовини будуть серед союзників або в рамках "Рамштайна", або в більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, будемо брати в цьому участь", - підкреслив Войцех Скуркевич.

Дивіться інтерв'ю з Анджеєм Дудою: про підтримку України, танки і літаки

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