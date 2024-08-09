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Орбан маневрує: чи може ЄС та НАТО знайти управу на Угорщину - Золотарьов

Анна Косик
9 серпня 2024, 03:34
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У Польщі вже заговорили про необхідність попросити Угорщину з НАТО і ЄС. Політолог розповів, чи можливо реалізувати це на ділі.
Орбан, флаг НАТО, флаг ЕС
Наразі в ЄС і НАТО обмежуються лише погрозами у сторону Орбана / Колаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

Політика Віктора Орбана та Угорщини в цілому за останній час не просто дивує, а й обурює представників Європейського Союзу і Альянсу НАТО. Зайшли розмови і про виключення країни з організацій. Однак наразі навряд чи вдасться реалізувати цю ідею.

Про це в чаті на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов. За його словами, хоча прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана записують у путіністи, насправді він зараз робить ставку на інші дві постаті.

"По-перше, за спиною у Орбана маячить постать Сі Цзіньпіна.Орбан не зміг отримати у брюссельських чиновників інвестиції в економіку Угорщини. Постійно йшов торг за мільярдні субвенції, замість яких виставлялися умови демократизації Угорщини. А ось китайці з дипломатією чекової книжки зайшли угорцям, як по маслу. І сьогодні в Угорщині будується завод із виробництва електромобілів, а також завод із виробництва літієвих батарей. Отже, Китай знайшов точку вразливості в Євросоюзі, куди активно вкладається", - вважає Золотарьов.

Другою фігурою є Трамп. Орбан розуміє, що його порвуть, якщо на виборах у США не переможе Дональд Трамп і справи в прем'єра Угорщини будуть кепські. Великих проблем Орбан не хоче, тому наразі йому вдається маневрувати.

Дивіться відео про позицію Євросоюзу щодо Угорщини:

Угорщина отримує як і субвенції від Європейського Союзу, так і китайські інвестиції, а також російську нафту та газ. Тим часом у ЄС поки що лише погрожують відмовитись від принципу консенсуального голосування.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Позиція ЄС щодо Угорщини - останні новини

Нещодавно на пленарному засіданні Європарламент більшістю голосів схвалив резолюцію щодо підтримки України. В ній також засуджуються неузгоджені зовнішньополітичні дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Нагадаємо, після візиту Орбана до Києва, Москви і Пекіну, голова Євроради Шарль Мішель, відповідаючи на таємний лист премʼєра Угорщини заявив, що ЄС не уповноважував його на переговори щодо російсько-української війни.

Раніше стало відомо, що представники Європейського Союзу продовжують вживати заходів, щоб продемонструвати неприєднання ЄС до політичної позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни в Україні.

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Євросоюз НАТО Угорщина Дональд Трамп Сі Цзіньпін Андрій Золотарьов Віктор Орбан
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