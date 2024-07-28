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Орбан "догрався": членство Угорщини в ЄС і НАТО поставили під сумнів

Анна Косик
28 липня 2024, 18:54
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Заяви Віктора Орбана наштовхнули заступника міністра однієї з країн НАТО та ЄС на сумніви щодо доцільності членства Угорщини в Альянсі і Союзі.
Орбан, ЕС, НАТО
Після заяв Орбана в Польщі засумнівалися в доцільності членства Угорщини в ЄС і НАТО / Колаж: Главред, фото: flickr

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський різко відреагував на антипольські заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Про це пише агентство PAP.

Бартошевський наголосив на тому, що Польща, на відмінну від Угорщини, не веде бізнесу з країною-агресором Росією після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Така політика країни ґрунтується на тому, що агресія Росії була атакою як на Польщу, так і на США, ЄС і НАТО.

Окрім цього заступник очільника МЗС Польщі згадав, що промову Орбана дуже негативно оцінили в посольстві США в Будапешті. Тому виникають сумніви у доцільності членства Угорщини в НАТО та Євросоюзі.

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"Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б йому (Орбану - Главред) не створити союз з Путіним і з деякими авторитарними державами такого типу?" – каже Бартошевський.

Риторику нинішнього глави угорського уряду він оцінює як антиукраїнську, антипольську та антиєвропейську. Тому наголошує, що країна може вийти з організацій.

Як ще один аргумент він нагадав блокування Угорщиною двох мільярдів злотих з Європейського фонду миру, що призначені Польщі від Євросоюзу для відшкодування коштів за постачання Україні військової техніки.

Що таке PAP?

PAP - Polska Agencja Prasowa, Державне інформаційне агентство Республіки Польща. Є найбільшим інформаційним агентством у Польщі та основним джерелом інформації про події в країні та за кордоном для всіх засобів масової інформації та державних організацій. Основою діяльності агентства є пошук, обробка та публікація об'єктивної інформації, що всебічно висвітлює події в країні та світі, пише Вікіпедія.

Заяви Світових лідерів щодо Угорщини

Нещодавно з'явилася інформація, що премʼєр Угорщини Віктор Орбан фактично "вбив" головування своєї країни у Раді ЄС, його і так тимчасовий новий статус можуть скасувати.

Напередодні Голова Європейської Ради Шарль Мішель зазначив, що в угорського прем'єра Віктора Орбана немає мандата від Євросоюзу на поїздку до Путіна в Москву.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який 5 липня, здійснив візит до Москви, жодним чином не представляв там Європейський Союз. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

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Євросоюз НАТО Угорщина Польща Віктор Орбан
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