Орбану вказали "місце" у ЄС: зʼявилась жорстка відповідь Мішеля на таємний лист премʼєра

У Європейській Раді відзначилися досить жорсткою реакцією на "миротворчі" зусилля Віктора Орбана і його зловживання новим статусом.

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Головування Угорщини у Раді Європи під питанням через дії Орбана / Колаж: Главред, фото: flickr

Голова Євроради Шарль Мішель, відповідаючи на таємний лист премʼєра Угорщини Віктора Орбана, заявив, що ЄС не уповноважував його на переговори щодо російсько-українсьʼкої війни.

Мішель у відповіді, яку публікує Reuters, зауважив, що статус Угорщини у Раді Європи не дозволяє Орбану представляти Євросоюз на міжнародній арені.

Також він заперечив, що Євросоюз нібито проводить "провоєнну" політику щодо України.

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"Це зовсім навпаки. Росія є агресором, а Україна є жертвою, яка здійснює своє законне право на самооборону", — ідеться у відповіді Мішеля.

Мішель ще раз нагадав, що жодна дискусія щодо України та російсько-української війни у ЄС не може відбуватися без участі України.

Віктор Орбан - що відомо про скандал у ЄС

Відомо, що Орбан, зловживаючи ротаційним статусом Угорщини у Раді Європи, відвідав Україну, Росію та Китай, а також зустрівся з Трампом у США, намагаючись підштовхнути Україну до "миру" на умовах Володимира Путіна.

Нагадаємо, сам Зеленський відкинув "варіант миру" від Угорщини.

Орбан після зустрічі з Путіним відправив голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що впевнений у поразці України у війні з країною-агресором РФ.

У Євросоюзі негайно відреагували на поїздку Орбана в Москву, підкресливши, що угорський премʼєр не отримував мандат від ЄС на такі зустрічі. Зокрема, через дії Орбана голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була вимушена переглянути рівень представництва на засіданнях під головуванням Угорщини.

За оцінкою експертів, Орбан, користуючись своїм тимчасовим статусом особи, яка головує в Євросоюзі, найімовірніше, прагнутиме стати посередником між Росією, США та Китаєм.

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