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Небезпечні наслідки для України та Європи: названо сценарій угоди Трампа і Путіна

Андрій Ганчук
17 лютого 2025, 21:53
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Тепер США - загроза для Європи, вважає журналіст Гідеон Рахман.
Дональд Трамп, Путин
Трампу ближчий Путін, ніж Зеленський - журналіст / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Головне з матеріалу Financial Times:

  • Трамп має намір в обхід Зеленського домовитися з Путіним про завершення війни
  • Україну можуть "попросити" відмовитися від територій без гарантій безпеки
  • Трамп може вивести війська США з НАТО і країн Балтії

Угода президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним може призвести до того, що Україну можуть спробувати "попросити" відмовитися від окупованих територій без гарантій безпеки, а американські війська будуть виведені з НАТО і країн Балтії. Трампу ближчий Путін, ніж Зеленський, а виступ віцепрезидента Штатів Венса показав, що Америка - тепер загроза Європі. Про це заявив британський журналіст Гідеон Рахман.

"Сама Америка тепер є загрозою для Європи"

У матеріалі для Financial Times він поділився думкою про те, що виступ Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції став демонстрацією загрози Європі з боку США. Венс "підірвав ідеї свободи, демократії та спільних цінностей, які лежали в основі західного альянсу протягом 80 років".

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"У його світі битва за свободу в Європі більше не полягає у стримуванні автократичної та агресивної Росії, як це було для Гаррі Трумена або Рональда Рейгана. Боротьба Венса за свободу - це боротьба за порятунок "західної цивілізації", за визначенням Ілона Маска та інших, від подвійних загроз масової імміграції та "вірусу пробудженого розуму", - вважає Рахман.

Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року. У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

Трампу ближче Путін, ніж Зеленський

На думку журналіста, ідеології нової адміністрації США ближче Путін, ніж Зеленський.

"Путін розглядається як воїн, який бореться за свою країну і консервативні цінності; українця вважають халявщиком з усіма поганими друзями в Європі", - пише аналітик.

Небезпечні наслідки для України та Європи: названо сценарій угоди Трампа і Путіна
Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

Угода Трампа і Путіна

Журналіст упевнений, що Трамп зібрався домовитися з Путіним щодо України "через голови Зеленського і європейців".

"(Це призведе до, - ред.) трагічних наслідків для України, яку незабаром можуть попросити погодитися на втрату території без гарантій безпеки на майбутнє", - пише Рахман.

Загроза виведення військ США з Європи

Крім того, Штати можуть вивести свої війська і з Європи.

"Трамп, найімовірніше, погодиться вивести війська США з Балтії і, можливо, далі на захід, залишаючи ЄС вразливим для російської армії, про яку уряди країн НАТО попереджають, що вона готується до більшого конфлікту за межами України", - переконаний автор матеріалу.

США - противник Європи?

Ба більше, як стверджує журналіст, США тепер не надійний союзник, а, ймовірно, навіть супротивник, оскільки загрожує демократії в Європі, як показав випадок із Гренландією.

Що робити Європі

Європейським країнам потрібно швидко почати підготовку до того дня, коли США остаточно скасують свої гарантії безпеки для Європи.

"Це має передбачати розвиток автономної оборонної промисловості. Це також має означати європейський пакт про взаємну оборону за межами НАТО, який виходить за межі ЄС - включно з Великою Британією, Норвегією та іншими", - наголосив Гідеон Рахман.

Відносини США за Трампа з Європою - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що у Європи проблеми з демократією і викликами внутрішньої безпеки. Загрозу Росії він вважає менш серйозною. Європейці вважають виступ Венса "шоком", а Трамп заявив, що це була чудова промова.

Європа навряд чи братиме участь у перемовинах щодо завершення російсько-української війни, сказав спецпредставник Штатів щодо України та РФ Кіт Келлог. У відповідь президент Володимир Зеленський заявив, що Європа, як серйозний партнер, має взяти участь у переговорному процесі.

Трамп не згоден з тим, що Росія воюватиме проти НАТО. У коментарі Fox News він відкинув таку можливість.

"Ні, я не згоден. Я не згоден. Анітрохи", - додав американський президент.

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Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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