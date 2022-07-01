"Він 20 років його водить за ніс": Жданов назвав умови, за яких Лукашенко зрадить Путіна

Жданов назвав умови, за яких Лукашенко зрадить Путіна / скріншот

Олександр Лукашенко постійно шукає спосіб зрадити Путіна. Він цілком може переметнутися на бік Заходу в обмін на певні гарантії.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду пояснив, що вже зараз білоруський диктатор шукає лазівки, щоб не приєднуватися до Росії у відкритій війні проти України.

"Лукашенко зраджує Путіна постійно. Він 20 років водить Путіна за ніс – 20 років підписується союзна держава. І сьогодні є дані про те, що Лукашенко постійно шукає контакти на Заході. Він готовий (зрадити Путіна, - ред.) за гарантії особистої безпеки і безпеки своєї сім'ї, але за умови збереження влади. Поки що Лукашенко тримається за владу. І тільки з цієї причини Захід не йде на контакти з ним. Але Лукашенко постійно шукає спосіб зрадити Путіна", - пояснив Жданов.

Експерт підкреслив, що якщо Лукашенку на Заході пообіцяють, що він залишиться номінальним главою держави, то його політика різко зміниться.

читайте такожПутін буде його дотискати: експерт пояснив, чому Лукашенко боїться нападати на Україну"І завтра Лукашенко дійсно може постаратися виштовхати російські війська з території Білорусі, тим більше, їх там зараз не особливо багато. Як казав один мій заступник з політичної частини, Все для перемоги, аж до зради. На мій погляд, це - гасло Лукашенка, і він діє відповідно до цього гасла", - підсумував Жданов.

Раніше політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов у коментарі Главреду розповів, що Білорусь і Росії - дуже пов'язані між собою, тому вступ Білорусі у війну на боці України виключено.

"Війна є війна, і воювати білоруси не горять бажанням ні на боці України, ні на боці Росії. Білорусь прив'язана до Росії, вона знаходиться в її інформаційному та культурному полі. Тому ймовірність вступу Лукашенка у війну на боці України нульова", - пояснив експерт.

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