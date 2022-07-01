Лукашенко готується до війни з Україною: експерт розповів, яким областям загрожує вторгнення

Лукашенко готує свою армію до війни / Reuters

Білорусь готується до війни з Україною. Імовірність того, що білоруська армія відкрито вступить у війну становить 50/50. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Підготовка Білорусі до війни повільно, але йде. Лукашенко виконує всі заходи, які забезпечують готовність армії до її застосування за призначенням: проводяться військові навчання, перевірки бойової готовності й навіть навчання з розгортання армії. Це три ознаки того, що білоруська армія готується до бойового застосування", - розповів він.

Паралельно з підготовкою до війниЛукашенко почав проводити заходи з передачі боєзапасу й техніки, яку він знімає зі зберігання, Збройним силам Російської Федерації.

При цьому Жданов зазначив, що ніхто ніколи не віддає боєприпаси і техніку перед початком військової кампанії, тому імовірність вторгення Білорусі в Україну зараз оцінюється як 50/50.

Яким областям України загрожує вторгнення Білорусі

За словами експерта, на сьогоднішній день найбільша активність білоруських військ спостерігається в Брестській області Білорусі - навпроти Волинської та Рівненської областей України.

"Однак там йде постійна ротація військ, і немає накопичення військ для створення ударного угруповання. Це головна ознака: щойно почне накопичуватися і формуватися ударне угруповання, ми одразу зрозуміємо, де і в якому місці білоруські війська хочуть перейти кордон і вторгнутися на нашу територію. Поки нічого подібного не спостерігається", - пояснив Жданов.

Як повідомляв Главред, раніше полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов говорив, що у господаря Кремля Володимира Путіна є багато важелів впливу на білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Жданов зазначив, що зараз Путін чинить тиск на Лукашенка, щоби змусити його повноцінно вступити у війну. Це вигідно РФ, оскільки відриється другий фронт, і Україна буде змушена відтягувати війська з інших напрямків.

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