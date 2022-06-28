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Почали зводити оборонні рубежі: Україна готується до військового вторгнення Білорусі

28 червня 2022, 22:33

Перш за все, треба бути готовими до посилення ракетних і авіаударів з північного напрямку.

армія Білорусі ЗСУ
Армія Білорусі, ЗСУ/ Міноборони Білорусі, УНІАН

У Львівській області триває спорудження додаткових оборонних та інженерних мереж через загрози агресії з боку Білорусі. Про це повідомив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик на брифінгу.

"Наші завдання дуже прості, але вимагають пильної роботи. Перш за все, це злагодження всіх сил і засобів, як правоохоронного блоку, так і військових, з координації планів відсічі агресії з Білорусі. Також це налагодження взаємодії з сусідніми областями, зокрема, з Волинською областю в частині скоординованих дій", - сказав він.

Він зазначив, що, перш за все, треба бути готовими до посилення ракетних і авіаударів з північного напрямку.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки Олексій Данилов заявляв, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій обговорювалося ризик військового вторгнення Білорусі на територію України. За словами чиновника, влада має намір провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Олександр Лукашенко 17 червня пригрозив, мовляв, завдати удару по Києву зі своєї території у тому випадку, якщо ВСУ нібито "перетнуть кордон" з Республікою і, мовляв, будуть "цілитися" в Мозирський нафтопереробний завод. За словами глави РБ, його держава нібито не збирається воювати з Україною, проте проводить підготовку своїх збройних сил.

Заступник Міністра оборони Білорусі Олександр Жук заявив, що Мінськ, мовляв, не воюватиме з Україною. Створення військового оперативного командування на українському напрямку він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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