Чи може Білорусь перейти на бік України: експерт розповів, чи зрадить Лукашенко Путіна

Експерт розповів, чи зрадить Лукашенко Путіна / скріншот

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже хитра натура, але виступити проти Росії не наважиться.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов у коментарі Главреду зазначив, що Білорусь і Росії - дуже пов'язані між собою.

"Вступ Білорусі у війну на боці України виключено. Війна є війна, і воювати білоруси не горять бажанням ні на боці України, ні на боці Росії. Білорусь прив'язана до Росії, вона знаходиться в її інформаційному та культурному полі. Тому ймовірність вступу Лукашенка у війну на боці України нульова", - пояснив експерт.

Зототарьов також зазначив, що режим дружнього нейтралітету Лукашенко може дотримуватися.

читайте такожБілорусь вступить у війну проти України: Жданов назвав можливу дату"У всякому разі, для України це зняло б масу проблем", - підсумував експерт.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Білорусі почали розглядати можливість проведення мобілізації. У деяких регіонах військові комісаріати перевіряють кількість військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації.

Читайте також: