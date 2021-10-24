Омбудсмен зажадала перевести Саакашвілі до іншої лікарню

Саакашвілі просять перевести в іншу лікарню / УНІАН

Офіс обмудсмена Грузії провів перевірку в'язниці Руставі і тюремної лікарні, де утримується колишній президент країни Михайло Саакашвілі.

Омбудсмен рекомендує владі перевести Саакашвілі до іншого медичного закладу, йдеться в повідомленні офісу омбудсмена Грузії.

Умови, в яких зараз перебуває заарештований Саакашвілі, є небезпечними для нього. По-перше, в тюремній лікарні йому не зможуть надати висококваліфіковану медичну допомогу, а по-друге, як зазначають у омбудсмена, там він може перетинатися з іншими ув'язненими, що може становити небезпеку.

"Враховуючи висновок багатофункціональної групи лікарів, вважаємо, що Міністерство юстиції і спеціальна пенітенціарна служба мають обрати альтернативний медичний заклад, де можна буде надавати повноцінні і адекватні Медичні послуги і забезпечити безпеку третього президента Грузії", - йдеться в заяві.

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Затримання Саакашвілі в Грузії

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Екс-президента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

Напередодні з'явилася інформація, що стан Міхеїла Саакашвілі сильно погіршився у в'язниці після оголошення голодовки. Як повідомила представник" ЕНД " Анна Цитлідзе, арештований сильно схуд і ледь пересувається.

Тим часом його прихильники 14 жовтня вийшли на вулиці Тбілісі. Понад 50 000 осіб вимагали випустити Саакашвілі, проте мітинг завершився мирно.