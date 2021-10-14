Битва за Саакашвілі: у Тбілісі десятки тисяч грузинів погрожують ночувати просто неба

Мітинг на підтримку Саакашвілі / скріншот

У Грузіїї на площі Свободи в центрі Тбілісі в четвер, 14 жовтня, проходить санкціонована акція на підтримку екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Як відомо, він перебуває в СІЗО міста Руставі і вже другий тиждень голодує. Мітинг на підтримку політика проходить під гаслом #freesaakashvili, пише видання "Сьогодні".

За даними соратників Саакашвілі, на площі зібралося близько 70 тисяч людей, які спеціально приїхали до столиці з різних регіонів країни.

"Мітинг у цей момент все ще триває. Деякі активісти збираються ночувати",-сказав член політради Єдиного національного руху, секретар з питань оборони і безпеки, колишній віце-спікер парламенту Грузії Георгі Барамідзе.

Тим часом, за даними поліції Тбілісі на мітингу присутні близько 20 тисяч осіб.

Барамідзе зазначив, що навколо урядового кварталу багато копів. Вони знаходяться всередині будівлі мерії Тбілісі і будівлі парламенту. Однак, за його словами, поки нікого не затримували.

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Також Барамідзе розповів, що подібні акції проходять в різних містах Грузії протягом цілого тижня. А біля пенітенціарної установи №12 міста Руставі, де утримується Саакашвілі, невпинно чергує пікет.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що місцева влада перебуває на постійному зв'язку із затриманим у Грузії Михайлом Саакашвілі. Також він розповів, як Україна звільнятиме політика.

Чому затримали Саакашвілі

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Екс-президента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

У 2019 році президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Грузинського громадянства Міхеїла Саакашвілі позбавили в 2015 році. На батьківщині проти третього президента Грузії заведено кілька кримінальних справ.