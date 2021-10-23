Саакашвілі у в'язниці зробили переливання крові: Ясько заявила, що політик в небезпеці

Саакашвілі оголосив голодування майже місяць тому / УНІАН

Михайлу Саакашвілі, який офіційно голодує 23-й день, зробили переливання крові в грузинській в'язниці. Таку інформацію озвучив особистий лікар політика, Ніколоз Кіпшидзе

"Коли я прийшов сюди, знав, що один з параметрів був досить поганим, тому зробив переливання ... сьогодні криза вже пройдена. Стан кращий, ніж був", — передає слова медика "Інтерфакс".

Тим часом нардеп від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько, кохана екс-президента Грузії 22 жовтня вчетверте зустрілася з ним у в'язниці. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Стан здоров'я Михайла Саакашвілі погіршується, і це дуже добре видно. Я рада, що він тримається", – написала Ясько.

читайте такожЯсько розповіла, як Саакашвілі зізнався їй у коханні: "на той момент я була в інших відносинах"Вона розповіла, що політик не погоджується припинити голодування, яке триває вже 22 дні.

Реклама

"Цього разу мені сумно ... оскільки я розумію, що він в небезпеці. І його стан вже наближається до критичного", - вважає нардеп.

Ясько підкреслила, що Саакашвілі необхідна термінова госпіталізація, але не в тюремну лікарню, а туди, "де життя і здоров'я Михайла буде в безпеці".

Нагадаємо, політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Екс-президента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.