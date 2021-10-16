УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

Саакашвілі стало зле: експрезидент Грузії погодився на вимоги лікарів

16 октября 2021, 18:44

Політик запевнив медиків, що не збирається припиняти голодування та "йтиме до кінця".

Саакашвілі
Саакашвілі погодився на вимоги лікарів / УНІАН

Голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який вже насилу пересувається, погодився прийняти лікарів, здати тести і навіть приймати ліки, але від голодування він не відмовиться, повідомляють грузинські ЗМІ в суботу, 16 жовтня.

"Я чекав, що він буде в поганому стані, але у нього виявляється сильний організм, і він перевершив мої очікування. Саакашвілі згоден на консиліум, тести і ліки. Він налаштований дуже бадьоро. Він сказав мені, що ні в якому разі не припинить голодування і боротиметься до кінця", – сказав особистий лікар Міхеіла Ніколоз Кіпшидзе.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі може бути госпіталізований, заявила нардеп від Слуги народу Єлизавета Ясько, яка перебуває у відносинах з політиком.

За її словами, фізичний стан Саакашвілі поганий, тому що він тримає голодування вже третій тиждень поспіль і відмовляється його припиняти.

"Найближчими днями його стан здоров'я вже буде дуже критичним і йому потрібна буде госпіталізація, тому що стан його здоров'я вже дуже слабкий. Я вважаю, що госпіталізація йому вже необхідна. Важливо, щоб він мав медичну допомогу", - сказала Ясько.

Реклама

Читайте такжеЛікарі б'ють на сполох через різке погіршення здоров'я Саакашвілі

Вона також заявила, що тема повернення Саакашвілі в Україну є дуже актуальною, але в цьому питанні багато залежить від грузинської влади.

"Але це також питання, яким активно займається МЗС України", - зазначила вона.

Затримання Саакашвілі

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

У 2019 році президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Грузинського громадянства Міхеїла Саакашвілі позбавили в 2015 році. На батьківщині проти третього президента Грузії заведено кілька кримінальних справ.

viber
СІЗО Михайло Саакашвілі новини Грузії
Зараз ви переглядаєте новину «Саакашвілі стало зле: експрезидент Грузії погодився на вимоги лікарів». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
ПриватБанк змінив правила грошових переказів з картки на картку: що потрібно знатиПриватБанк змінив правила грошових переказів з картки на картку: що потрібно знати Свати повертаються: з'явився трейлер 7 сезонуСвати повертаються: з'явився трейлер 7 сезону Україну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негодиУкраїну накриє мокрим снігом та дощами: де і коли чекати негоди Речі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 роківРечі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 років 100 гривень за кг: улюблений продукт українців рекордно подорожчав100 гривень за кг: улюблений продукт українців рекордно подорожчав

Останні новини

21:09

У місті вже просто біда: в Одесі сумна ситуація з коронавірусом

20:37

Жорсткий карантин і рішення щодо транспорту: Запоріжжя опиниться в "посиленій" червоній зоні Відео

20:36

Знайшли мертвим у будинку: ЗМІ розповіли про загадкову смерть відомого дипломата в Києві Відео

20:02

У Росії більш ніж 15 осіб померло після отруєння спиртом

19:46

Пенсіонерка-тусовщиця: у Києві померла знаменита модель і світська левиця

Реклама
19:33

Міграційний удар та захист від Лукашенка і Путіна: у Польщі пояснили плани щодо кордону з Білоруссю Відео

19:21

На цій планеті занадто багато людей Погляд

19:18

Опалювальний сезон: у Кабміні б'ють на сполох через брак вугілля

18:49

Київ захлесне пік захворюваності COVID-19: Рубан назвав терміни посилення карантину Відео

18:44

Саакашвілі стало зле: експрезидент Грузії погодився на вимоги лікарів

18:32

Шантаж Газпрому обрушив ринок газу Європи: у Польщі заявили про поворот США щодо СП-2 при Байдені Відео

18:06

У Чернівцях на ходу обстріляли автомобіль, є постраждалі

17:55

Українцям можуть зменшити пенсії: кому не пощастить Відео

17:43

Прикмети на 17 жовтня: що не можна робити в Єрофєєв день і як не потрапити в біду Відео

17:32

У Польщі в моторошній ДТП загинула українка

17:08

Водій-неадекват вигнав пасажирів: у Запоріжжі покарали матюкливого маршрутника Відео

16:52

Червона зона і жорсткий карантин: в Одесі назвали сценарій зупинки навали COVID-19 на місто Відео

16:41

Як невакцинованим потрапити в інше місто з 21 жовтня: Ляшко назвав єдину умову Відео

15:58

Україна "задавить" Росію в Гаазі: Кулеба жорстко попередив Москву про потужний удар Відео

15:55

М'яка зима і безсніжний Новий рік: синоптик уточнила прогноз погоди для України на кілька місяців

Реклама
15:45

У Києві п'яний водій вантажівки збив двох людей: постраждав відомий історик, його друг загинув

15:22

Наймодніші чоботи зима 2021 2022, в яких захочеться крокувати хоч на край світу Фото

15:05

Путін закинув ноги на стіл і збиткується з Заходу Погляд

15:00

Гороскоп на 17 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження, плітки або ревнощі Відео

14:47

Газова криза ще стрясе Європу: у РФ вибухнули умовою для ЄС щодо газу і закликали до "діалогу" Відео

14:36

Кривава стрілянина в Києві: невідомі зрешетили маршрутку, є поранений

14:31

Україна готується до великої війни: Арестович повідомив про опрацювання 9 сценаріїв агресії РФ Відео

13:44

Обов'язкова вакцинація: у МОЗ розповіли, як отримати довідку про протипоказання Відео

13:25

Пив пиво у вагоні і буянив у поїзді: у Харкові машиніст метро побив п'яного пасажира Відео

13:10

Суддя шоу Танці з зірками Максим Чмерковський розповів, як у дитинстві мало не втратив ногу Відео

12:31

Ківа згадав Бандеру і влаштував стрілянину з феєрверком Відео

11:59

Ляшко попередив українців про масові карантинні рейди: за відсутність маски штрафуватимуть Відео

11:54

Масова вакцинація в обмін на скасування маскового режиму: Ляшко назвав сценарій послаблення карантину Відео

11:36

Вогняна ДТП на Закарпатті: серед жертв - учасниця угорського талант-шоу та футболістка з Чопа

11:06

Гарбуз на Хеллоуїн своїми руками: як зробити найстрашнішу Відео

11:01

В Індонезії під час вивчення річки потонули 11 дітей

10:59

Фінансовий гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: несподіване багатство, борги або вигідна пропозиція Відео

10:46

Учасниця шоу Холостяк перемогла в конкурсі Міс Україна Всесвіт 2021: як виглядає красуня

10:23

"Жодних команд не треба": Данілов зробив заяву про вогонь у відповідь по бойовиках "ЛДНР" на Донбасі

09:44

У США тимчасово перестали робити підліткам щеплення вакциною Moderna: у чому причина

Реклама
09:26

На Закарпатті в страшній аварії живцем згоріли патрульний, військовий і дві дівчини 17 і 18 років

09:19

Гороскоп на 16 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: помилки минулого або перевірка на міцність Відео

09:12

Значення імені Денис: доля, характер і сумісність

08:43

"У нас буде 10 складних днів": в РНБО розповіли, коли чекати на початок піку нової хвилі COVID-19 Відео

08:24

Коронавірус в Україні 16 жовтня: за добу виявили майже 13 тис. нових заражених COVID-19

07:52

У США заявили, що вакцинація в 11 разів знижує ризик смерті від наслідків коронавірусу Відео

07:45

Крах імперії: чи можливий дефолт США Погляд

07:21

Путін нервує через Північний потік-2, його шантаж не працює - Вітренко

07:10

Синоптики пообіцяли українцям на вихідні сонце і заморозки

06:29

Шлях до зловживань та протестів, або Що не так із вакцинацією освітян Погляд

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять