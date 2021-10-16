Саакашвілі стало зле: експрезидент Грузії погодився на вимоги лікарів

Саакашвілі погодився на вимоги лікарів / УНІАН

Голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі, який вже насилу пересувається, погодився прийняти лікарів, здати тести і навіть приймати ліки, але від голодування він не відмовиться, повідомляють грузинські ЗМІ в суботу, 16 жовтня.

"Я чекав, що він буде в поганому стані, але у нього виявляється сильний організм, і він перевершив мої очікування. Саакашвілі згоден на консиліум, тести і ліки. Він налаштований дуже бадьоро. Він сказав мені, що ні в якому разі не припинить голодування і боротиметься до кінця", – сказав особистий лікар Міхеіла Ніколоз Кіпшидзе.

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі може бути госпіталізований, заявила нардеп від Слуги народу Єлизавета Ясько, яка перебуває у відносинах з політиком.

За її словами, фізичний стан Саакашвілі поганий, тому що він тримає голодування вже третій тиждень поспіль і відмовляється його припиняти.

"Найближчими днями його стан здоров'я вже буде дуже критичним і йому потрібна буде госпіталізація, тому що стан його здоров'я вже дуже слабкий. Я вважаю, що госпіталізація йому вже необхідна. Важливо, щоб він мав медичну допомогу", - сказала Ясько.

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Вона також заявила, що тема повернення Саакашвілі в Україну є дуже актуальною, але в цьому питанні багато залежить від грузинської влади.

"Але це також питання, яким активно займається МЗС України", - зазначила вона.

Затримання Саакашвілі

Політика заарештували в Тбілісі 1 жовтня, за день до місцевих виборів, в яких бере участь заснована ним партія. Експрезидента Грузії посадили в колонію у Руставі для відбування винесеного йому на батьківщині заочного вироку.

У 2019 році президент Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство. Грузинського громадянства Міхеїла Саакашвілі позбавили в 2015 році. На батьківщині проти третього президента Грузії заведено кілька кримінальних справ.