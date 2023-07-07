Зеленський прибув до Туреччини на важливі перемовини: про що говоритиме з Ердоганом

Лідери двох держав обговорять позиції по формулі миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки, зерновій ініціативі, а також зачеплять інші питання.

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Зеленський прибув до Туреччини на важливі перемовини/ president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський ввечері у п’ятницю, 7 липня, прибув до Туреччини, де проведе переговори з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це глава Української держави повідомив у Telegram. Він прибув до Туреччини після візиту до Словаччини.

"Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по формулі миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами", – повідомив Зеленський.

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Зеленський прибув до Туреччини на важливі перемовини/ скрін

Візит Зеленського у Чехію і Словаччину

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увечері 6 липня прибув до Чехії на зустріч з його чеським колегою Петром Павелом.

Під час зустрічі лідери України і Чехії зосередили увагу на питаннях спільної безпеки та взаємодії заради посилення оборони. Обговорювалося також можливе реагування на створені Росією терористичні загрози, зокрема на ситуацію на Запорізькій АЕС.

Після цього стало відомо, що Чехія передасть Україні додаткові ударні гелікоптери, великокаліберні боєприпаси і допоможе в підготовці пілотів винищувачів F-16. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Празі.

7 липня Зеленський був у Словаччині, де провів переговори з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, а також провів зустріч з головою Національної ради Словаччини Борисом Колларом та словацькими парламентарями.

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