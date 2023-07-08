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Ердоган "взув" Путіна: Кремль в істериці через повернення захисників Маріуполя

Андрій Ганчук
8 липня 2023, 19:53 оновлено 8 липня, 20:22
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Країну-агресора Росію ніхто навіть не поставив до відома про те, що командири Азова повертаються з Туреччини в Україну, сказав речник Кремля Дмитро Пєсков.
Пєсков, герої Азовсталі
Росія звинуватила Україну і Туреччину в нібито "порушенні домовленостей" щодо перебування героїв Азовсталі в Турецькій республіці / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Telegram-канал В. Зеленського

Прессекретар директора країни-окупанта Росії Дмитро Пєсков заявив, що офіційній Москві ніхто не повідомив про повернення додому командирів Азова. Кремль звинуватив Україну і Туреччину, мовляв, "в порушенні домовленостей" щодо перебування захисників Маріуполя в Турецькій республіці.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, він сказав про те, що Кремлю не повідомили про повернення захисників Маріуполя додому.

"Кремль не поставили до відома про відправку командирів "Азова" в Україну", - зазначив Пєсков.

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Рупор Кремля вважає, що Україна і Туреччина, мовляв, "порушили всі домовленості".

"Повернення командирів полку "Азов" з Туреччини до України є абсолютним порушенням наявних домовленостей, як з української, так і з турецької сторони... За умовами домовленостей командири "Азова" повинні були перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту", - сказав кремлівський представник.

Крім того, кремлівський спікер дивно заявив, що повернення героїв оборони Азовсталі пов'язане, мовляв, з "провалами контрнаступу України".

"Рішення видати Києву командирів "Азова" в порушення домовленостей пов'язане безпосередньо з провалами в контрнаступі України", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Повернення героїв оборони Азовсталі в Україну

Україна і Росія 21 вересня минулого року провели у Чернігівській області обмін полоненими. Київ повернув 215 українських бійців, з них – 100 представників Азова. Серед них були 5 командирів оборони Азовсталі в Маріуполі – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волина"), Денис Шлега та Олег Хоменко.

Обмін провели за посередництва Туреччини. Домовленості припускали, що командири підрозділів, які захищали Маріуполь від окупації агресором Росії, повинні були перебувати на території Турецької республіки під протекцією президента Реджепа Ердогана.

Президент Володимир Зеленський 8 липня повідомив, що командири оборони Азовсталі Денис Прокопенко ("Редис"), Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волина"), Денис Шлега та Олег Хоменко повертаються з Туреччини додому в Україну.

"Повертаємося додому з Туреччини і повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть з рідними. Слава Україні!"- сказав Зеленський.

Інші новини:

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