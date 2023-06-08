Путін попросив Ердогана стати посередником у переговорах із США: що відомо

Господар Кремля намагався донести до президента Туреччини, що "заморозка конфлікту в Україні на нинішніх позиціях - це найкраще, що може бути".

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Путін нібито попросив Ердогана стати посередником у переговорах із США / kremlin.ru

Президент країни-агресора Володимир Путін провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Ердоганом і попросив його стати посередником у переговорах із США щодо завершення війни в Україні. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

За даними каналу, Путін поскаржився, що країни Заходу не розуміють його позицій. Господар Кремля намагався донести до президента Туреччини, що "заморозка конфлікту в Україні на нинішніх позиціях - це найкраще, що може бути на сьогоднішній день".

"Ердоган пояснив Путіну, що ці "реалії" не сприймає нинішнє керівництво України і не піде на це за жодних умов. Путін заявив своєму колезі, що не вважає президента України Володимира Зеленського самостійною фігурою і його не цікавлять позиції української сторони. Він вважає, що домовлятися треба з керівництвом США, і просить президента Туреччини бути посередником щодо донесення до американського керівництва позицій російського президента", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що подібні розмови між Путіним і Ердоганом цілком традиційні. Президент Туреччини не дуже намагається пояснити Путіну, що він помиляється, і завжди просуває в процесі переговорів інтереси Туреччини, резюмували на каналі.

Переговори України з Росією

Як повідомляв Главред, у травні російський диктатор Володимир Путін відновив свою інформаційну кампанію, метою якої є змусити Київ сісти за стіл переговорів на вигідних для країни-агресора РФ умовах. Зокрема, глава Кремля почав говорити про "бажання проведення переговорів з Києвом" на міжнародній арені.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що говорити з главою Кремля Володимиром Путіним сьогодні не можна. Зеленський нагадав, що Путін збрехав всьому світу про те, що він не буде розв'язувати війну проти України. Путін - терорист, який не тримає слова і намагається знайти "виправдання" грубим військовим діям російських окупантів.

Міністр оборони України Олексій Резніков підкреслив, що Україна в майбутньому готова вести переговори з країною-окупантом Росією виключно з позиції своїх державних інтересів. Київ готовий обговорювати репарації, контрибуції від росіян, а також рішення міжнародних судів і Акт капітуляції з боку Москви.

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