Окупанти відправили до РФ майже 60 тонн награбованого в Україні: були навіть ковбаси та консерви

Солдати відправили в РФ майже 60 тонн награбованого в Україні / Медіазона

Російські солдати за 3 місяці з дня повномасштабного російського вторгнення відправили з України додому близько 58 тонн посилок з награбованим.

Найбільша з них важила 381 кілограм. За даними журналістів "Медіазони", найбільше вантажів росіяни відсилають з міста Валуйки, що знаходиться за 20 км від "ЛНР" і Клинці Брянської області в 60 км від українського кордону.

У Москву окупанти відправили 10,3 тонни награбованого, в Єкатеринбург - 6 тонн.

Серед посилок-кросівки, шини, мікрофон, телевізор, ковбаси та консерви, гітари, намети та багато іншого. В одній з посилок був навіть безпілотник, схожий на"Орлан". Судячи з усього, солдати обкрадають не тільки українців, а й власну армію.

Фото: Медиазона

"У наш моніторинг потрапили 13 міст по кордону України з Росією і Білоруссю. Ми виявили не тільки аномальне зростання відправлень, який збігся з початком війни, а й незвичайні зв'язки між містами, що підтверджують версію повального мародерства", - йдеться в матеріалі.

Пік прикордонних відправлень припав на початок квітня – саме в цей час російські війська відступила з Київської області та півночі України.

Нагадаємо, у кишенях одного зі знищених ЗСУ російських окупантів українські бійці виявили масу награбованих грошей (у тому числі і в іноземній валюті), і ювелірні прикраси.

Також ми писали, що російські військові відкрили в Білорусі ринок для торгівлі награбованим майном українців. Зараз вони вантажівками вивозять крадені прикраси, побутову техніку, килими та дитячі іграшки з Сумщини.

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