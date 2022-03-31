Награбував, але не довіз: ЗСУ показали, що було в кишенях ліквідованого окупанта-мародера

ЗСУ показали крадені речі на трупі окупанта-мародера / колаж Генштабу ЗСУ

У кишенях одного зі знищених ЗСУ російських окупантів українські бійці виявили масу награбованих грошей (у тому числі і в іноземній валюті), і ювелірні прикраси. Про це повідомили представники Генштабу ЗСУ.

За словами українських офіцерів, цей епізод, як і багато інших, показав справжнє обличчя кожного росіянина - які приїхали в Україну виключно вбивати і грабувати. Плюс, після західних санкцій, в країні-агресорі труднощі з іноземними валютами після санкцій.

Тому, мабуть, російський найманець дуже порадів своєму "досягненню". Адже йому вдалося награбувати приблизно двісті доларів США і двадцять фунтів стерлінгів. Плюс дрібні ювелірні прикраси-кільця і ланцюжки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в місті Буча на Київщині колишній мисливець щоночі влаштовує полювання на російських окупантів.

Про це розповіла у Facebook колишня снайперша Нацгвардії, ветеран АТО Галина Сернівка.

За її інформацією, "привид Бучі" вночі наводить жах серед окупантів, які тероризують місто вдень і ті вже один одному розповідають про переслідування мисливцем-примарою.