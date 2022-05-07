Вкрали золото і кнопковий телефон без кришки: на Харківщині затримали окупантів-мародерів

Були затримані не менше семи путінських солдатів. В їхніх бойових машинах знайшли награбоване у мирних жителів Харківської області майно.
У Харківській області українські військові взяли в полон групу російських окупантів. Традиційно путінські солдати виявилися мародерами - їхні бойові машини були забиті вкраденим в українців майном.
Були затримані не менше семи військових РФ, передає Telegram-канал Харків Life.
Захисники України обшукали речі й техніку загарбників. Там вони виявили наручний годинник, золоті та срібні прикраси, фотоапарати, медалі та навіть старий кнопковий телефон без кришки.
Один з окупантів вкрав з будинку мирних жителів Харківської області жіночу сумочку.
Як повідомляв Главред, житель села Лосинівка Чернігівської області розповів, як російські окупанти увірвалися до нього додому, загнали у двір вантажний автомобіль і почали вивантажувати всі цінні речі з гаража. Загарбники вкрали телевізор, різні інструменти, два кондиціонери, шланги і навіть заморожений гарбуз з холодильника.
У Бердичеві Житомирської області під варту взяли мародера, який обікрав квартири в окупованому Ірпені Київської області, заволодівши автомобілем та цінними речами біженців. Підозрюваного взяли під варту з можливістю внесення грошової застави на суму майже 200 тис. грн.
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