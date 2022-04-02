"Друга армія світу" торгує награбованим з України: що не продають - відправляють додому

"Друга армія світу" торгує награбованим з України / скріншот

Російські військові відкрили в Білорусі ринок для торгівлі награбованим майном українців. Зараз вони вантажівками вивозять крадені прикраси, побутову техніку, килими та дитячі іграшки з Сумщини.

У місті Наровля, Білорусь окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно. В асортименті мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, авто, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, дитячі іграшки, косметика, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупанти налагодили централізовані поставки нових партій "товару" на свій базар. Зараз з міста Буринь Конотопського району Сумської області виїхала в напрямку білоруського кордону ціла колона вантажівок, завантажених вкраденим майном українців. Везуть переважно промислові товари та речі домашнього вжитку.

читайте такожРозстріл на місці: у Києві з мародерами боротимуться за законами воєнного часу"Також окупанти намагаються обміняти викрадену валюту - долари і євро. Але через внутрішні обмеження по обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції і пропонують окупантам звертатися в місцеві банки. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування", - повідомили в ГУР МОУ.

Російські мародери відправляють награбоване додому

Окупанти, які відступили з Київської області В Білорусь, штурмують кур'єрські доставки в РФ, щоб відправити додому награбоване.

Окупанти знаходяться у відділенні Російської служби експрес-доставки СДЕК в Мозирі і оформляють доставку речей.

Також повідомляється, що в Хойниках солдати заходили на пошту і запитували про можливість відправки міжнародних посилок. Зокрема, йшлося про награбованих у розгромлених будинках українців мобільних телефонах та інших речах.

Нагадаємо, у кишенях одного зі знищених ЗСУ російських окупантів українські бійці виявили масу награбованих грошей (у тому числі і в іноземній валюті), і ювелірні прикраси.

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