"Жерли котячий корм, ігноруючи дорогі консерви" : в АТБ розповіли, про візит голодуючих окупантів

В АТБ розповіли, про візит голодуючих окупантів / Олександр Єрмоченко

У Київській області окупанти їли котячий корм в розподільному центрі АТБ. Загарбники не доторкнулися до людської їжі

Член правління АТБ, співачка і актриса Анна Буткевич в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла про подію.

"Частину центру вони розгромили. Вони туди зайшли... Слава, вони їли котячий корм! Вони бухали водяру і жерли котячий корм! Вони не відкривали дорогі цукерки, хоч їх там було в достатку, вони не відкривали добре вино, не брали консерви тунця, м'ясні, людські консерви. Коли я це побачила, у мене просто мозок вибухнув!",- поділилася Буткевич.

Нагадаємо, у кишенях одного зі знищених ЗСУ російських окупантів українські бійці виявили масу награбованих грошей (у тому числі і в іноземній валюті), і ювелірні прикраси.

читайте також"Дикі собаки жеруть котячий корм": "друга армія світу" голодує в УкраїніТакож ми писали, що російські військові відкрили в Білорусі ринок для торгівлі награбованим майном українців. Зараз вони вантажівками вивозять крадені прикраси, побутову техніку, килими та дитячі іграшки з Сумщини.

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