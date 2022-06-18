Україну можуть обстріляти ракетами перед можливим вторгненням Білорусі - Жданов

Білорусь може обстріляти ракетами Україну перед вторгненням / Міноборони РФ, Белсат

Україну можуть обстріляти ракетами прямо перед можливим вторгненням з боку Білорусі. В такому випадку можна очікувати масованого ракетно-авіаційного удару. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє НВ.

До обстрілу України може також підключиться артилерія. Однак, за інформацією Жданова, нашим військовим є з чим "зустрічати" ворогів.

"Обов'язково наземному вторгненню передує масований ракетно-авіаційний удар. Потім, по можливості, якщо є досяжність дальності, вступає артилерія, а потім тільки висуваються війська. Але війська вже йтимуть під прикриттям авіації і ракетних військ. У нас є чим "зустрічати" і ракетні війська, і авіацію", – сказав Олег Жданов.

Експерт також додав, що українська ППО буде боротися з летять з боку Білорусі ракетами.

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Нагадаємо, Олег Жданов вважає, що армія Білорусі може відмовитися йти в наступ на Україну. У разі масових бунтів в країні військові можуть перейти на бік народу. Жданов очікує, що це може стати кінцем політичної кар'єри Лукашенка.

Війська Білорусі на кордоні з Україною

За останні два місяці на території республіки Білорусь було зафіксовано пересування ракетних комплексів Іскандер до кордону з Україною. У РБ залишається російська військова техніка, яка може рухатися разом з білоруською колоною. Тривають запуски ракет з Білорусі по Україні.

24 травня в Генеральному штабі ЗСУ попередили про загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі. Згідно з відомостями військового командування, дивізіон ракет Іскандер-М переміщений до Брестської області. Звідти відстань до кордону з Україною становить 50 кілометрів.

26 травня Лукашенко заявив, що він наказав створити оперативне командування військами на кордоні з Україною. За його словами, з цього напрямку, мовляв, є загроза для Білорусі. Також він закликав відразу відправляти нові підрозділи до південного кордону.

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