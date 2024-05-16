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"Одна куля пройшла через живіт": що відомо про стан Фіцо після замаху

Анна Ярославська
16 травня 2024, 07:34
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Наразі безпосередньої загрози життю Роберта Фіцо немає.
Роберт Фіцо, замах
Роберт Фіцо поранений після замаху 15 травня 2024 року / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо найімовірніше виживе після замаху 15 травня. Наразі безпосередньої загрози його життю немає. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба.

Він повідомив деталі поранень, які отримав Фіцо під час замаху: одна з куль пройшла через його шлунок, а інша - пошкодила суглоб, пише ВВС.

Лікарі прооперували Фіцо одразу після його транспортування в госпіталь.

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"Я був дуже шокований ... на щастя, наскільки мені відомо, операція пройшла добре - і я думаю, що зрештою він виживе ... зараз його життю нічого не загрожує", - сказав журналістам Тараба.

Замах на Роберта Фіцо - останні новини

15 травня у прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо стріляли. Чиновника поранили в момент, коли під час виїзного засідання уряду він вийшов до людей. Інцидент стався в місті Гандлова, приблизно за 150 кілометрів на північний схід від столиці Словаччини.

Фіцо доправили до лікарні. Нападника затримали.

ЗМІ стверджують, що замах скоїв 71-річний Юрай Чинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Чинтула пояснив замах на життя прем'єра тим, що не згоден із політикою уряду, особливо у сфері свободи слова.

Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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