'Нога не перетне кордон': Фіцо зробив різку заяву про війська НАТО в Україні

Словацький прем'єр відхрестився від заяв Макрона і заявив, що "суверенні висловлювання суверенних політиків є суто справою Франції, а не Словаччини".

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Словаччина не відправлятиме своїх військових в Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 43 окрема механізована бригада

Словаччина не відправлятиме своїх військових в Україну. Заява Макрона про війська НАТО в Україні нібито є кроком до Третьої світової війни. Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відповідь на висловлення президента Франції Еммануеля Макрона, пише Aktuality.

Під час години запитань у парламенті 2 травня прем'єр Словаччини з антиукраїнською позицією заявив, що Україна не є членом НАТО, а Словаччина "не має нічого спільного з війною в Україні".

"Я посилаю дуже чіткий сигнал всій Словаччині, що незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", - сказав проросійський політик. відео дня

Скандальний Фіцо також стверджує, що питання військових НАТО в Україні має бути двосторонньою справою. Словацький прем'єр відхрестився від заяв Макрона і заявив, що "суверенні висловлювання суверенних політиків є суто справою Франції, а не Словаччини".

Не забув Фіцо і свою постійну лякалку і заявив, що таке оголошення Макрона нібито є кроком до Третьої світової війни.

Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Позиція Словаччини - скандальні заяви Фіцо

Нагадаємо, проросійський прем'єр-міністр Словаччини категорично проти членства України в НАТО і заявив, що використає своє право вето, щоб запобігти цьому. Він стверджує, що вступ України до НАТО начебто може спровокувати Третю світову війну.

Також проросійський прем'єр-міністр Словаччини грубо відреагував на новину про збір коштів словаками для допомоги Збройним силам України. Коментуючи те, що словацькі громадяни зібрали 4 мільйони євро на боєприпаси для України, Фіцо використав фразу prd do Stromovky ("виділення газів у Стромовці"), що можна трактувати як "крапля в морі" та сказав, що в Україні нічого не зміниться.

Як раніше повідомляв Главред, словацький прем'єр вважає, що війна Росії проти України розпочалася у 2014 році через "розгул українських неонацистів". Він гостро засуджував допомогу США та ЄС Україні, вважаючи, що це лише зміцнює позиції Росії. Крім цього, прем'єр Словаччини закликає до мирного вирішення війни і вважає, що перемогти Росію у звичайній війні неможливо.

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