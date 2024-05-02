'Нога не перетне кордон': Фіцо зробив різку заяву про війська НАТО в Україні

Словаччина не відправлятиме своїх військових в Україну. Заява Макрона про війська НАТО в Україні нібито є кроком до Третьої світової війни. Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відповідь на висловлення президента Франції Еммануеля Макрона, пише Aktuality.
Під час години запитань у парламенті 2 травня прем'єр Словаччини з антиукраїнською позицією заявив, що Україна не є членом НАТО, а Словаччина "не має нічого спільного з війною в Україні".
"Я посилаю дуже чіткий сигнал всій Словаччині, що незалежно від того, хто нас про щось просить, нога словацького солдата не перетне словацько-український кордон", - сказав проросійський політик.відео дня
Скандальний Фіцо також стверджує, що питання військових НАТО в Україні має бути двосторонньою справою. Словацький прем'єр відхрестився від заяв Макрона і заявив, що "суверенні висловлювання суверенних політиків є суто справою Франції, а не Словаччини".
Не забув Фіцо і свою постійну лякалку і заявив, що таке оголошення Макрона нібито є кроком до Третьої світової війни.
Хто такий Роберт Фіцо
Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.
У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.
Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.
Позиція Словаччини - скандальні заяви Фіцо
Нагадаємо, проросійський прем'єр-міністр Словаччини категорично проти членства України в НАТО і заявив, що використає своє право вето, щоб запобігти цьому. Він стверджує, що вступ України до НАТО начебто може спровокувати Третю світову війну.
Також проросійський прем'єр-міністр Словаччини грубо відреагував на новину про збір коштів словаками для допомоги Збройним силам України. Коментуючи те, що словацькі громадяни зібрали 4 мільйони євро на боєприпаси для України, Фіцо використав фразу prd do Stromovky ("виділення газів у Стромовці"), що можна трактувати як "крапля в морі" та сказав, що в Україні нічого не зміниться.
Як раніше повідомляв Главред, словацький прем'єр вважає, що війна Росії проти України розпочалася у 2014 році через "розгул українських неонацистів". Він гостро засуджував допомогу США та ЄС Україні, вважаючи, що це лише зміцнює позиції Росії. Крім цього, прем'єр Словаччини закликає до мирного вирішення війни і вважає, що перемогти Росію у звичайній війні неможливо.
Читайте також:
- "Росію не перемогти у війні": Фіцо видав скандальну заяву про війну в Україні
- Фіцо ввижаються плани НАТО і ЄС розмістити в Україні війська
- "Їдь додому у Росію": Орбану і Фіцо влаштували "гарячий" прийом у Чехії
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред