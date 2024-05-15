Нападник на прем'єра Словаччини озвучив мотиви: російський слід у замаху

В замаху на прем'єр-міністра Словаччини підозрюється 71-річний словацький письменник Юрай Чинтула.

https://glavred.net/world/napadavshiy-na-premera-slovakii-ozvuchil-motivy-rossiyskiy-sled-v-pokushenii-10565453.html Посилання скопійоване

Подробиці замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/robertficosk

Чоловік, який вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, ймовірно, належав до проросійської воєнізованої групи. 71-річний письменник Юрай Чинтула пояснив замах на життя прем'єра тим, що не погоджується з політикою уряду, особливо у сфері свободи слова. Про це чоловік сказав у відео, яке опублікувало словацьке видання Plus JEDEN DEŇ.

"Я не згоден з політикою влади. Чому засоби масової інформації ліквідують, чому нападають на RTVS (словацький телеканал - ред.)? Чому звільнили Мазака?" - сказав Чинтула, пояснюючи постріли у Роберта Фіцо.

Стан Роберта Фіцо

Одразу після стрілянини Роберта Фіцо доставили в лікарню, де йому роблять операцію. Denník Standard.sk повідомляв, що лікарі певний час не могли зупинити кровотечу в черевній порожнині прем'єр-міністра Словаччини.

відео дня

"Стрілець влучив Роберту Фіцо одним пострілом у живіт, ще один постріл пройшов через живіт у тазостегнову кістку і один постріл влучив у плече. У прем'єр-міністра кровотеча в черевній порожнині", - йдеться у матеріалі.

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток підтвердив, що Фіцо прооперували, а його стан "вкрай важкий". Він також зазначив, що рішення стрілка було політично мотивованим і сформувалось після президентських виборів.

"Стан здоров'я прем'єр-міністра залишається критичним, він все ще в операційній, і я вірю, що все пройде добре. Тримаю кулаки і бажаю сил не тільки йому, але і медикам персоналу, який зараз реально бореться за його життя", - сказала міністр міністр охорони здоров’я Зузана Долінкова, пише ta3.

Що відомо про нападника Фіцо - російський слід

В замаху на прем'єр-міністра Словаччини підозрюється 71-річний словацький письменник Юрай Чинтула, за даними телеканалу Joj. Він був порівняно відомим у Словаччині, отримав кілька письменницьких нагород та став членом професійної асоціації з 2015 року.

Також зазначається, що у 2016 році він працював у приватній службі безпеки, звідки й отримав дозвіл на зброю. Однак офіційні правоохоронні органи Словаччини поки не розкривають особу стрільця, якого вже затримали.

Крім цього, журналіст-розслідувач Саболч Пані повідомив, що 71-річний Юрай Чинтула може мати зв'язок із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci. Він опублікував своєму Twitter (X) два скріншоти дописів Facebook-cторінки Slovenskí Branci, на яких можна розгледіти того ж чоловіка, який вистрілив кілька разів у Фіцо.

I'm getting lots of comments while trolls are actively spreading disinformation, so just to make clear: the connection below is factual. But does it also mean that the Russians must have been behind Cintula's assassination attempt? No, it doesn't. We don't know such details yet. https://t.co/hia4wbmrSP — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) May 15, 2024

Що відомо про Slovenskí Branci? Slovenskí Branci - незареєстрована парамілітарне угруповання, що діяло в Словаччині з 2012 року. Воно співпрацювало зі словацьким відділенням "Нічних вовків", а учасники тренувалися колишніми російськими спецназівцями. У жовтні 2022 року Slovenskí Branci оголосили про закриття.

Замах на прем'єр-міністра Словаччини - подробиці

Нагадаємо, у середу, 15 травня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав вогнепальне поранення під час виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Нападника затримали, а Фіцо доправили до лікарні, де йому надають медичну допомогу.

Також Фіцо часто звинувачується у проросійській та антиукраїнській позиції. Він неодноразово висловлювався про неможливість перемоги України у війні та блокував виділення військової допомоги для України. Хто такий Роберт Фіцо яка його позиція щодо російсько-української війни - читайте в матеріалі Главреда.

Як повідомляв Главред, раніше Фіцо зробив різку заяву про війська НАТО в Україні. У відповідь на слова Макрона про можливість відправлення військ НАТО в Україну словацький прем’єр зазначив, що Словаччина не відправлятиме своїх військових.Водночас він заявив, що пропозиція Макрона про війська НАТО в Україні нібито є кроком до Третьої світової війни.

Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред