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РФ ніколи не поверне Крим: Фіцо відзначився скандальною заявою про війну в Україні

Руслана Заклінська
17 квітня 2024, 17:30
Прем'єр-міністр Словаччини розкритикував попередній уряд за постачання системи С-300 Україні та заявив, що ніколи б цього не зробив.
РФ ніколи не поверне Крим: Фіцо відзначився скандальною заявою про війну в Україні
Фіцо розкритикував попередній уряд за допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/robertficosk, ua.depositphotos.com

Для уряду Словаччини найважливіше отримати гарантію на позачерговому саміті ЄС, який відбудеться 17-18 квітня, що військова допомога Україні є питанням двосторонніх відносин. Словаччина більше нічого не має, щоб передати Україні. Про це прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив членам комітету парламенту у європейських справах, пише Dennik N.

Словацький прем'єр зауважив, що на саміті обговорюватимуть питання постачання систем ППО. Фіцо, відомий своєю проросійською позицією, стверджує, що його країна не має наміру надавати додаткову допомогу Україні.

Він розкритикував попередній уряд за постачання системи С-300 та заявив, що ніколи б цього не зробив. Проте, якщо на саміті будуть висунуті положення про двосторонню підтримку, він не буде проти.

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Прем'єр Словаччини також заявив, що хоча міжнародне право визнає принцип територіальної цілісності, реальність полягає в тому, що "росіяни ніколи не віддадуть Крим і ніколи не підуть з Донбасу та Луганська".

Фіцо стверджує, що Україна нібито не має військового потенціалу для протистояння РФ, повідомляє ČTK. На його думку "єдине, що може допомогти, це втручання НАТО", хоча це, за його словами, може стати початком Третьої світової війни.

Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Позиція Словаччини - скандальні заяви Фіцо

Нагадаємо, проросійський прем'єр-міністр Словаччини категорично проти членства України в НАТО і заявив, що використає своє право вето, щоб запобігти цьому. Він стверджує, що вступ України до НАТО начебто може спровокувати Третю світову війну.

Також Фіцо заявив, що Словаччина підтримує євроінтеграцію України та надасть допомогу у сфері розмінування територій. Він також зазначив, що Братислава готова до співпраці в гуманітарній і цивільній сферах, а також в області оборони.

Як раніше повідомляв Главред, словацький прем'єр вважає, що війна Росії проти України розпочалася у 2014 році через "розгул українських неонацистів". Він гостро засуджував допомогу США та ЄС Україні, вважаючи, що це лише зміцнює позиції Росії. Крім цього, прем'єр Словаччини закликає до мирного вирішення війни і вважає, що перемогти Росію у звичайній війні неможливо.

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