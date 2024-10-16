Загострює ситуацію: КНДР заявила про 1,4 млн охочих служити в армії

Чи правдиві ці цифри - підтвердити не можна. Журналісти радять не довіряти таким заявам.

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Нещодавно з'явилася інформація про перекидання військ КНДР в Україну / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, KCNA

Північнокорейський режим стверджує, що близько 1,4 мільйона осіб подали заявки на вступ або повернення в армію на тлі прикордонного загострення з Південною Кореєю.

Reuters зазначає, що загострення між Північчю і Півднем сталося після того, як Пхеньян звинуватив Південну Корею у відправці БПЛА з пропагандистськими листівками. Після чого КНДР підірвала міжкорейські дороги і залізничні лінії на своєму боці кордону.

Південь, заявили в Пхеньяні, "заплатить високу ціну".

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У повідомленні державного агентства КНДР стверджується, що близько 1,4 млн осіб виявили бажання боротися у "священній війні за знищення ворога зброєю революції".

"Якщо почнеться війна, Республіка Корея буде стерта з карти. Оскільки вона хоче війни, ми готові покласти край її існуванню", - цитує Reuters північнокорейський ресурс KCNA.

Журналісти зазначають, що це вже не перша така заява від КНДР, у її правдивість повірити дуже складно.

Згідно зі звітом IISS, у Північній Кореї налічується 1,28 мільйона діючих солдатів і близько 600 000 резервістів, зокрема 5,7 мільйона резервістів Робітничо-селянської Червоної гвардії, серед безлічі неозброєних підрозділів.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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Війська КНДР - останні новини

14 жовтня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача була доповідь розвідок про фактичне включення у війну Північної Кореї, заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави уточнив, що згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

Нещодавно з'явилася млява реакція Білого дому. У своїй заяві представник Адміністрації Шон Саветт сказав, що якщо участь військ КНДР у війні проти України виявиться правдою, це означатиме посилення оборонних відносин між Північною Кореєю і Росією.

Втім, залучення військовослужбовців з Північної Кореї до армії країни-агресора Росії, схоже, не увінчалося успіхом. За даними розвідки, вже 18 військових із КНДР втекли з позицій поблизу кордону з Україною в Брянській і Курській областях.

Лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко припустив, що РФ може використовувати військових КНДР для охорони російського кордону. Таким чином, російський диктатор Володимир Путін убереже своїх окупантів від потрапляння в полон і кине вперед корейців.

Південна та Північна Корея - у чому відмінності / Інфографіка: Главред

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