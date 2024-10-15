Військові з КНДР почали втікати з позицій в Брянській і Курській областях - ЗМІ

У розвідці фіксують перші випадки втечі іноземних військовослужбовців на кордоні з Україною.

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Окупанти намагаються відшукати втікачів за спиною у вищого командування / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Залучення військовослужбовців із Північної Кореї в армії країни-агресора Росії, схоже, не увінчалося успіхом. Вже 18 військових з КНДР втекли із позицій поблизу кордону із Україною у Брянській та Курській областях.

За даними джерел у розвідці "Суспільного", випадки втечі зафіксували за 7 кілометрів від української території. Наразі невідомо, які були мотиви в іноземних військових.

Російські окупанти, в свою чергу, подалися на пошуки північнокорейських військовослужбовців, але від вищого командування РФ інформацію про втечу намагаються приховати.

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Зауважимо, що напередодні повідомлялося про створення так званого "особливого бурятського батальйону" на базі 11-ї ОДШБр РФ, до якого залучають громадян КНДР.

Зараз триває процес забезпечення батальйону озброєнням та боєприпасами, тож надалі його можуть залучити до виконання бойових завдань біля Суджі та Курська. Не виключено, що після цього випадків втечі військових з КНДР стане більше.

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

НАТО VS Вісь зла / Інфографіка: Главред

Залучення військових КНДР у війну Росії проти України

Нагадаємо, аналітики ISW попереджали, що в Україні воюють солдати з Північної Кореї, частина з яких проходить підготовку в Росії для можливого подальшого розгортання разом із російськими військами.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

Раніше екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що КНДР може стати першою з країн, яка повноцінно вступить у війну на боці агресора РФ. І це для України може створити додаткові проблеми, адже КНДР може відчутно поповнити ряди російської армії, до того ж корейські солдати звикли беззаперечно виконувати будь-які накази.

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