Першими у полон потраплятимуть корейці: куди РФ відправить бійців з КНДР

РФ може використати військових КНДР для охорони російського кордону. Про це заявив лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Таким чином, російський диктатор Володимир Путін вбереже своїх окупантів від потрапляння в полон і кине вперед корейців.
"Історія про підготовку ворогом військових КНДР - це історія про спробу в майбутньому поставити корейців охороняти кордон РФ в підкріплення прикордонникам і окремим строковикам, оскільки (Росія - ред.) побачила на Курщині, що ФСБ, якому підпорядковані прикордонники, а також строковики не здатні воювати якісно. Умовно, Путін хоче, аби в полон якщо що потрапляли корейці Кіма", - сказав Коваленко.відео дня
Хто такий Андрій Коваленко
Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.
За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.
"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.
Відправка корейських військових на фронт - останні новини
Раніше повідомлялося, що Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила в Росію своїх військових з елітного підрозділу, які займатимуться в РФ навчанням окупантів.
Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив договір про стратегічне партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, і пояснив, у чому його суть.
Як повідомлялося раніше, Північна Корея може допомагати Росії у війні не тільки снарядами, а й відправити свої війська в Україну. Йдеться про відправку на допомогу російським окупантам будівельних та інженерних підрозділів армії КНДР. Про це повідомила південнокорейська телекомпанія TV Chosun.
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