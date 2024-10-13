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Першими у полон потраплятимуть корейці: куди РФ відправить бійців з КНДР

Ангеліна Підвисоцька
13 жовтня 2024, 20:59оновлено 13 жовтня, 21:59
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Росія може використати корейських військових для укріплення власних кордонів.
корейские военные, фронт
РФ поставить корейських військових на кордоні / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, скріншот DeepState

РФ може використати військових КНДР для охорони російського кордону. Про це заявив лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Таким чином, російський диктатор Володимир Путін вбереже своїх окупантів від потрапляння в полон і кине вперед корейців.

"Історія про підготовку ворогом військових КНДР - це історія про спробу в майбутньому поставити корейців охороняти кордон РФ в підкріплення прикордонникам і окремим строковикам, оскільки (Росія - ред.) побачила на Курщині, що ФСБ, якому підпорядковані прикордонники, а також строковики не здатні воювати якісно. Умовно, Путін хоче, аби в полон якщо що потрапляли корейці Кіма", - сказав Коваленко.

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Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Відправка корейських військових на фронт - останні новини

Раніше повідомлялося, що Північна Корея могла відправити в РФ своїх елітних військових. КНДР відправила в Росію своїх військових з елітного підрозділу, які займатимуться в РФ навчанням окупантів.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов оцінив договір про стратегічне партнерство, який підписали російський диктатор Володимир Путін та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, і пояснив, у чому його суть.

Першими у полон потраплятимуть корейці: куди РФ відправить бійців з КНДР
Що відомо про сили НАТО та "Осі зла" / Інфографіка: Главред

Як повідомлялося раніше, Північна Корея може допомагати Росії у війні не тільки снарядами, а й відправити свої війська в Україну. Йдеться про відправку на допомогу російським окупантам будівельних та інженерних підрозділів армії КНДР. Про це повідомила південнокорейська телекомпанія TV Chosun.

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