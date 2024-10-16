Потужний пакет стримування РФ: Україна готує ультиматум для Путіна - Зеленський

Ініціатива України спрямована на захист держави від будь-якої військової загрози з боку агресора Росії, сказав Володимир Зеленський.

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Росія буде змушена зробити свій вибір - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Україна пропонує розмістити на своїй території потужний неядерний пакет стримування. У результаті Росії доведеться зробити вибір: або приєднатися до справедливого мирного процесу, або втратити можливість вести агресивну війну. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого виступу у Верховній Раді в середу, 16 жовтня, в рамках якого він представив парламентаріям План перемоги України, президент сказав, що Київ пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування.

Такий крок дасть змогу захистити країну від будь-якої російської військової агресії.

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Путін постане перед вибором

За словами президента, тоді Росії доведеться обирати: йти на справедливий мир, або втратити можливість воювати проти України.

"Він (пакет) звузить варіативність дій Росії до таких перспектив: або долучитися до чесного процесу задля справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжити агресію внаслідок застосування наданого пакета стримування", - наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський представив План перемоги України - що про це відомо:

Президент Володимир Зеленський під час виступу в Раді озвучив пункти плану, спрямованого на перемогу над Росією. План складається з 5 пунктів і трьох таємних додатків.

Перший - запрошення до НАТО. Глава держави акцентував увагу на тому, що це фундаментальний крок до миру.

"Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні. Росіяни повинні це відчути - що їхній цар програв світу геополітично", - зазначив президент.

Другий - оборона. Україні потрібні такі озброєння, які підтримають силу українських воїнів. У Путіна немає достатньої сили - це показала Курська операція, нагадав гарант.

"Це реалістично - захищати наші позиції на полі бою в Україні й одночасно повертати війну на територію Росії, щоб росіяни справді відчували, що таке війна, і - незважаючи на російську пропаганду - починали розгортати ненависть у бік Кремля. Ми не наївні", - пояснив Зеленський.

Третій пункт - стримування. Під цей пункт є секретний додаток, який вже отримали лідери США, Британії, Франції, Німеччини та Італії. Йдеться якраз таки про розміщення неядерного пакета озброєнь на території України.

Четвертий пункт - стратегічний економічний потенціал, який передбачає інвестиції в розвиток природних ресурсів і посилення можливостей України у світовій економіці.

П'ятий пункт - зміцнення авторитету України на міжнародній арені.

"Після цієї війни в України буде один із найдосвідченіших і найбільших військових контингентів. Це люди - наші воїни, які матимуть реальний досвід сучасної війни, успішний досвід застосування західної зброї та різнобічний досвід взаємодії з військовими НАТО", - наголосив Володимир Зеленський.

Коротко про план перемоги / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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