Зʼявилась млява реакція Білого дому на участь військ КНДР у війні проти України

Напередодні Зеленський заявив про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

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Яка реакція США на перекидання сил КНДР в Україну? / Колаж Главреда. Фото: KCNA

США "стурбовані" повідомленнями про перекидання північнокорейських солдатів на війну проти України, цитує Reuters слова спікера Білого дому Шона Саветта.

У своїй заяві Севетт сказав, що якщо участь військ КНДР у війні проти України виявиться правдою, це означатиме посилення оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією.

"Такий крок також означатиме новий рівень відчаю для Росії, оскільки вона продовжуватиме зазнавати втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", — відповів представник Адміністрації Байдена.

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Війська КНДР в Україні - головне

14 жовтня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача була доповідь розвідок про фактичне включення у війну Північної Кореї, заявив президент України Володимир Зеленський. Глава держави уточнив, що згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

Втім, залучення військовослужбовців із Північної Кореї в армії країни-агресора Росії, схоже, не увінчалося успіхом. За даними розвідки, вже 18 військових з КНДР втекли із позицій поблизу кордону із Україною у Брянській та Курській областях.

Лейтенант, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко припустив, що РФ може використати військових КНДР для охорони російського кордону. Таким чином, російський диктатор Володимир Путін вбереже своїх окупантів від потрапляння в полон і кине вперед корейців.

Своєю чергою, директор волонтерського фонду "Повернись живим", ветеран АТО Тарас Чмут не виключив, що військова допомога Північної Кореї може призвести до прориву ворога на одній із ділянок фронту.

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Вісь зла - головне, що треба знати / Інфографіка: Главред

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