'Буде тиск': Хара розповів, як Трамп змусить Зеленського піти на переговори з РФ

За словами експерта, Трамп може використовувати ще й заохочення щодо Росії. А робити він це буде за допомогою питання членства України в НАТО.

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Трамп здатен впливати на Росію та Путіна, вважає Хара / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Facebook/alexander.khara, Pixabay/WiR_Pixs

Основні тези Олександра Хари:

Україна - "слабка ланка"

Трамп здатний впливати на Росію і Путіна

Трамп може використовувати ще й заохочення щодо Росії

Після обрання Дональда Трампа новим президентом США, весь світ почав активно обговорювати можливість переговорів між Україною і Росією. Про те, чи буде Трамп "тиснути" на Київ і Москву, щоб примусити до перемовин, а також які саме важелі тиску він використовуватиме щодо кожної зі сторін розповів в інтерв'ю Главреду дипломат, директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Звичайно, буде тиск. І ми є "слабкою ланкою" в цій системі, тому що без військової допомоги США не зможемо продовжувати чинити опір. Це основний важіль тиску, за допомогою якого Трамп може змусити Зеленського піти на переговори", - заявив Хара. відео дня

На думку експерта, Трамп також здатний впливати на Росію і Путіна, перш за все, використовуючи енергетичний важіль тиску.

"І Трамп робитиме це в будь-якому разі: він пообіцяв зняти обмеження на видобуток нафти та інших енергоресурсів у США, а також поліпшити стосунки з Саудівською Аравією, після чого вона може дослухатися до Вашингтона і збільшити видобуток нафти, а все це, відповідно, призведе до зниження цін на нафту", - зазначив він.

Крім тиску, за словами Хари, Трамп може використовувати ще й заохочення щодо Росії. А робити він це буде за допомогою питання членства України в НАТО. Утім, поки Трамп не є президентом, навряд чи ці заклики почнуть реалізовуватися, додав експерт.

Пункти плану перемоги, план перемоги Інфографіка / Інфографіка: Главред

Переговори України та Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск напередодні заявив, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими і Польща братиме активну участь у будь-якому діалозі.

Раніше радник глави ОП України Михайло Подоляк зазначав, що мирні переговори з Росією можливі тільки на справедливих умовах, що відповідають нормам міжнародного права.

Главред також писав, що за даними іноземних ЗМІ, новообраний президент США Дональд Трамп фактично поставить ультиматум агресору Росії щодо завершення війни проти України і може вдатися до "килимових бомбардувань" російської економіки.

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Хто такий Олександр Хара Олександр Хара - експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних Чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад у центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема в IV територіальному та II територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також у посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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